Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBody of man found floating in a drain suspected to have been murdered and thrown away
लखनऊ में नाले में तैरता मिला 45 साल के युवक का शव, हत्या कर फेंके जाने का शक

लखनऊ में नाले में तैरता मिला 45 साल के युवक का शव, हत्या कर फेंके जाने का शक

संक्षेप:

लखनऊ में रविवार सुबह नाले में एक युवक का शव मिला। मृतक की शिनाख्त हरदोई के टड़ियावां निवासी रामसागर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।

Sun, 30 Nov 2025 01:02 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पारा इलाके के हंसखेड़ा में तिकोनिया से नहर तिराहा मार्ग पर रविवार सुबह नाले में 45 वर्षीय युवक का शव मिला। शव कि शिनाख्त हरदोई के टड़ियावां के रहने वाले 45 साल रामसागर के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हंसखेड़ा इलाके में नहर तिराहा मार्ग पर स्थित नाले में रविवार सुबह करीब सात बजे युवक का शव पड़ा होने की सूचना से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पारा पुलिस को घटना जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से नाले से शव निकाला गया। इंस्पेक्टर पारा सुरेश कुमार सिंह के मुताबिक युवक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। कपड़ों में तलाशी के दौरान एक पर्ची मिली। उसमें मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस टीम ने नंबर पर संपर्क किया। शव की शिनाख्त रामसागर निवासी हरदोई टड़ियावां के रूप में हुई।

परिवारीजनों ने बताया कि राम सागर शराब का लती था। यहां पारा में विजय श्रीवास्तव के घर पर रहकर काम करता था। परिवारीजनों ने किसी आरोप से फिलहाल इंकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:लेखपाल की मौत के बाद परिजनों का अंतिम संस्कार से इनकार, DM को बुलाने पर अड़े

मायके जाने की जिद में विवाहिता ने खाया विषाक्त, मौत

उधर, बदायूं के गांव निनमा में एक महिला ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इधर, महिला के मायके वाले थाने पहुंचे और उन्होंने महिला के पति व सास ससुर समेत पांच लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |