AMU के पूर्व डीन की पत्नी का शव 2 महीने बाद कब्र से निकाला, भतीजे ने हत्या का आरोप लगाया

अलीगढ़ में एएमयू के पूर्व डीन प्रो. शब्बीर की पत्नी डॉ. नूर अफरोज का दो महीने बाद कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। शव सड़-गल चुका था। डॉक्टरों ने डीएनए नमूना सुरक्षित किया है। भतीजे ने धीमा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया था।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता: सिविल लाइन क्षेत्र में एएमयू के पूर्व डीन प्रो. शब्बीर की पत्नी डॉ. नूर अफरोज का शव गुरुवार को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। शव पूरी तरह सड़-गल चुका था। हड्डियां नजर आ रही थीं। हालांकि कोई ऊपरी चोट का निशान नहीं मिला। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद डीएनए सुरक्षित कर लिया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। मामले में पूर्व डीन के भतीजे ने हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद शव को निकालने के आदेश हुए थे।

2 महीने बाद शव से निकाला शव जानकारी के अनुसार, प्रोफेसर शब्बीर अहमद की पत्नी की 18 अगस्त को मौत हो गई थी। उनके शव को एएमयू के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया था। परिजनों के मुताबिक, वह काफी समय से बीमार थीं। इसके बाद उनकी मौत को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। मृतका की बेटी ऐश मोहम्मद का कहना है कि उनके चाचा और चचेरे भाई उनकी मां की कब्र जबरन खुदवाना चाहते हैं। दूसरी ओर मृतका के भतीजे प्रतापगढ़ निवासी शुजात उल्लाह ने आरोप लगाया है कि डॉ. नूर को धीमा जहर देकर मारा गया है।

AMU के पूर्व डीन की पत्नी की मौत का मामला इस मामले में उनके पिता मोहम्मद सईद ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसके भाई स्व. डॉ. मो. शब्बीर की पत्नी नूर अफरोज की मौत संदिग्ध है। मौत के वास्तविक कारण को छिपाकर सामान्य मौत का रूप दिया गया है। मामले की जांच सीओ स्तर से की गई। इसम जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मृतका के दामाद हम्माद असलम और पुत्री ऐश मोहम्मद ने बयान दिया है कि मृतका गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं और बीमारी के कारण ही उनका निधन हुआ है। दफन की कार्रवाई परिजनों की सहमति से हुई थी।