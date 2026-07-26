Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CRPF दारोगा का तालाब में उतराता मिला शव; सिर-चेहरे पर चोट के निशान, हत्या की आशंका

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, हनुमानगंज (प्रयागराज)
Follow us on Google News
share

प्रयागराज के सराय‌इनायत थाना इलाके के तालाब में CRPF दारोगा चंदन सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शरीर और चेहरे पर चोट के निशान मिलने पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। वे डीआईजी रेंज कार्यालय में तैनात थे।

Sub-Inspector's body found in a pond in Prayagraj
प्रयागराज में तालाब में मिला दारोगा का शव

प्रयागराज के सराय‌इनायत थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में रविवार सुबह तालाब में सीआरपीएफ दरोगा का उतराया शव मिलने से हड़कंप मच गया। तालाब किनारे स्कूटी मिलने और शरीर पर चोट के निशान देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की तहरीर पर जांच की जा रही है। कोटवां गांव निवासी महेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र 46 वर्षीय चंदन सिंह उर्फ मिंटू करीब दो साल से डीआईजी रेंज कार्यालय पड़िला में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे।

स्कूटी लेकर निकले थे चंदन

वह शुक्रवार को बीमार मां का इलाज कराने के लिए गांव आए थे। छोटे भाई कुंदन सिंह के मुताबिक, शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे चंदन सिंह स्कूटी लेकर घर से निकले थे। रात करीब साढ़े दस बजे गांव के ही एक युवक ने कोटवा रोड किनारे तालाब के पास लावारिस हाल में स्कूटी पड़ी देख सूचना दी। चंदन का फोन स्विच ऑफ होने से परिजन अनहोनी की आशंका से देर रात तक तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली।

ये भी पढ़ें:पड़ोसी से बात करती थी बेटी, मां-बाप ने मार डाला, सुसाइड दिखाने के लिए रची कहानी
ये भी पढ़ें:10 रुपए चोरी करने पर टीचर ने पीटा, चौथी क्लास की छात्रा ने घर जाकर सुसाइड किया

तालाब में उतराता मिला दारोगा का शव

रविवार सुबह तालाब में चंदन का उतराया शव मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। चेहरे व सिर पर चोट के निशान और नाक व कान से खून बहने से परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। चंदन की मौत से मां कमला सिंह, पत्नी सपना सिंह, बेटी सोनाक्षी व भूमि और बेटा शौर्य समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

ये भी पढ़ें:स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरे 8वीं के छात्र की मौत; सुसाइड या कुछ और?

डीआईजी ऑफिस में तैनात थे

उधर, सीआरपीएफ डीआईजी रेंज कार्यालय पड़िला से द्वितीय कमांड अधिकारी अमित कुमार सक्सेना भी जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और परिजनों से बात कर जानकारी ली। सरायइनायत थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत की आशंका है। परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Prayagraj News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।