CRPF दारोगा का तालाब में उतराता मिला शव; सिर-चेहरे पर चोट के निशान, हत्या की आशंका

प्रयागराज के सराय‌इनायत थाना इलाके के तालाब में CRPF दारोगा चंदन सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शरीर और चेहरे पर चोट के निशान मिलने पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। वे डीआईजी रेंज कार्यालय में तैनात थे।

प्रयागराज के सराय‌इनायत थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में रविवार सुबह तालाब में सीआरपीएफ दरोगा का उतराया शव मिलने से हड़कंप मच गया। तालाब किनारे स्कूटी मिलने और शरीर पर चोट के निशान देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की तहरीर पर जांच की जा रही है। कोटवां गांव निवासी महेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र 46 वर्षीय चंदन सिंह उर्फ मिंटू करीब दो साल से डीआईजी रेंज कार्यालय पड़िला में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे।

स्कूटी लेकर निकले थे चंदन वह शुक्रवार को बीमार मां का इलाज कराने के लिए गांव आए थे। छोटे भाई कुंदन सिंह के मुताबिक, शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे चंदन सिंह स्कूटी लेकर घर से निकले थे। रात करीब साढ़े दस बजे गांव के ही एक युवक ने कोटवा रोड किनारे तालाब के पास लावारिस हाल में स्कूटी पड़ी देख सूचना दी। चंदन का फोन स्विच ऑफ होने से परिजन अनहोनी की आशंका से देर रात तक तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली।

तालाब में उतराता मिला दारोगा का शव रविवार सुबह तालाब में चंदन का उतराया शव मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। चेहरे व सिर पर चोट के निशान और नाक व कान से खून बहने से परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। चंदन की मौत से मां कमला सिंह, पत्नी सपना सिंह, बेटी सोनाक्षी व भूमि और बेटा शौर्य समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।