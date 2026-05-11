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6 दिन से गायब बच्चे का शव घर के सेप्टिक टैंक में मिला; लापरवाही ने ले ली जान, ठेकेदार पर केस

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में निर्माणाधीन सेप्टिक टैेंक में मजदूर के 7 वर्षीय बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वो 6 दिन से गायब था। इस मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक पर ढक्कन नहीं होने से हादसा हुआ।

6 दिन से गायब बच्चे का शव घर के सेप्टिक टैंक में मिला; लापरवाही ने ले ली जान, ठेकेदार पर केस

मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईस्ट्रीट के पास स्थित सोसाइटी से छह दिन पहले गायब हुए मजदूर के सात वर्षीय बेटे का शव शनिवार देर शाम उसी के पास निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार सुबह बच्चे के परिजनों और अन्य मजदूरों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाबुझा कर शांत कराया। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई। मामले में बच्चे के पिता ने आर्किटेक्ट और ठेकेदार की लापरवाही से बच्चे की मौत होने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

टैंक पर कोई ढक्कन नहीं होने से हादसा

बिहार के अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के पटरिया निवासी हसीब निर्माण मजदूर है। बीते करीब डेढ़ साल से वह मुरादाबाद में ठेकेदार यामीन के पास काम कर रहा है। पांच माह से वह सिविल लाइंस थाना के रामगंगा विहार चौकी क्षेत्र में हाईस्ट्रीट के पास स्थित पीएस ग्रीन सोसाइटी में भवन निर्माण में मजदूरी कर रहा है। वह अपनी पत्नी कुरैशा और सात वर्षीय बेटे हसन आलम के साथ कोतवाली क्षेत्र के सागर सराय निवासी राहुल गगनेजा के निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहा है।

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हसीब ने बताया कि चार मई को उसका बेटा हसन आलम बच्चों के साथ खेल रहा था उसके बाद लापता हो गया। 5 मई को सिविल लाइंस थाने में बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शनिवार देर शाम बच्चे का शव जहां हसीब रह रहा था उसके पास निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में उतराता मिला। टैंक पर कोई ढक्कन नहीं लगा था।

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परिजनों ने मकान के ठेकेदार पर लगाए आरोप

बच्चे के पिता हसीब ने जिस निर्माणाधीन मकान के सिप्टिक टैंक में बच्चा गिरा था उसके आर्किटेक्ट और ठेकेदार के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि इन दोनों ने लापरवाही करके टैंक को ढकवाया नहीं था जिसके कारण बच्चा उसमें गिरा और उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी

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