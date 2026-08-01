Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5 दिनों के रेस्क्यू के बाद टूट गईं उम्मीदें, नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में मिला

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

बुलंदशहर स्थित भूतेश्वर मंदिर के निकट नाले में तेज बहाव के साथ बह गई छात्रा चारू कश्यप का शव आखिरकार मिल गया। शनिवार को हादसे के पांचवें दिन काली नदी में बरामद हो गया। लाश मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

body of charu who was swept away in the drain was found in kali river after 5 days
नाले में बही चारू का शव पांच दिन बाद काली नदी में मिला

UP News: यूपी के बुलंदशहर के मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के निकट नाले में तेज बहाव के साथ बह गई कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप की लाश आखिरकार मिल गई। शनिवार को हादसे के पांचवें दिन काली नदी में गांव चावली के निकट बरामद हो गया। हादसे के स्थल से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर शव बरामद हुआ है। जलकुंभी में फंसा होने के कारण शव पांचवें दिन बरामद हुआ है। इस परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

जिस बेटी के सकुशल लौटने की उम्मीद में परिजन पिछले पांच दिनों से हर पल इंतजार कर रहे थे, वह उम्मीद शनिवार को टूट गई। उफनते नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में जलकुंभी के बीच फंसा मिला। पांच दिनों से चारू के लापता रहने के कारण परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था और पूरे जिले की निगाहें रेस्क्यू अभियान पर टिकी थीं।

ये भी पढ़ें:उफनते नाले में बही मासूम चारू कैसे बचने के लिए कर रही थी कोशिश?CCTV फुटेज वायरल

लाश मिलने से परिवार की टूटी उम्मीद

शनिवार सुबह शव मिलने की खबर के साथ ही परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और घर में मातम छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि नाले में बही छात्रा की लाश घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर, काली नदी में गांव चावली के पास बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच के अनुसार लाश जलकुंभी में फंसा था।

ये भी पढ़ें:लखीमपुर में नाव हादसा; शारदा नदी में पलटी बोट, 2 लोग लापता, 7 का रेस्क्यू हुआ

पैर फिसलने से नाले में बही थी चारू

गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौटने के दौरान तेज बारिश से बचने के लिए चारू कश्यप एक दुकान पर खड़ी हो गई थी। अचानक पैर फिसलने से छात्रा उफनते नाले में बह गई। उसके बाद से ही छात्रा की तलाश में जिला प्रशासन, नगर पालिका, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और अन्य विभागों की टीमें जुटी थीं। कई दिनों तक नालों और काली नदी में व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया। वहीं, छात्रा के पिता रिंकू की तहरीर पर स्कूल की प्रधानाचार्य, प्रबंधक और आया के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में मौत बनकर दौड़ी स्पीड बोट, दूसरे नाव पर चढ़ी, एक युवक की मौत

चार अधिकारियों पर गिरी थी गाज

इस मामले में डीएम कुमार हर्ष ने नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की थी। शासन ने इस मामले में नगर पालिका में तैनात दो सफाई निरीक्षक और दो अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया था।

लगता है कि बेटी घर आने वाली है: मां

चारू की मां ज्ञानवती ने रुंधे गले से बताया था, ‘बेटी बगैर मेरा घर खाली है। लगता है बेटी आने वाली है। मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। रातभर जागती हैं। नाला ढका होता तो मेरी बेटी बच जाती। पटिया समझकर आगे बैढ़ गई। जैसे ही उसने पैर रखा सीधे नाले में चली गई।’

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Bulandsehar News Bulandsehar Latest News UP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।