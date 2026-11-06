लड़की के बुलाने पर घर से निकले लड़के का शव मिला; परिजन बोले- हत्याकर फेंका, शादी का विवाद था

रायबरेली में शादी के विवाद के बीच युवती के बुलाने पर घर से निकले 25 वर्षीय बृजेश कुमार का शव नहर किनारे मिला। शरीर पर चोटों के निशान थे और बाइक पास में खड़ी थी। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है।

बछरावां (रायबरेली) संवाददाता: शादी को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवती के बुलाने पर घर से निकले 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह उसका शव बछरावां थाना क्षेत्र के नया पुरवा गांव के पास नहर की पटरी पर पड़ा मिला। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर चोटों के निशान थे और उसकी मोटरसाइकिल भी घटनास्थल पर खड़ी मिली। परिस्थितियों को देखकर परिजनों ने युवक की हत्या कर शव नहर किनारे फेंके जाने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पूरन खेड़ा मजरे बहादुर नगर गांव निवासी हरिश्चंद्र का 25 वर्षीय बेटा बृजेश कुमार गुरुवार रात घर से निकला था। शुक्रवार सुबह बछरावां क्षेत्र के नया पुरवा गांव के पास नहर की पटरी पर उसका शव मिलने की जानकारी ग्रामीणों को हुई। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव के पास ही बृजेश की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। युवक के शरीर पर चोटों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बेटे का शव देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई।

शादी को लेकर दोनों परिवारों में अनबन परिजनों के मुताबिक बृजेश की शादी बछरावां थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हुई थी। शुरुआत में दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में सहमति नहीं बन सकी। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच अनबन चल रही थी। हालांकि बृजेश और युवती के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होती रहती थी। परिजनों का कहना है कि गुरुवार रात युवती ने बृजेश को अपने घर बुलाया था। युवती के बुलाने पर ही वह घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह नहर की पटरी पर बृजेश का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। उनका आरोप है कि युवक को बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य छिपाने के इरादे से शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल का खड़ा मिलना और शरीर पर चोटों के निशान मिलने से परिजन कई सवाल उठा रहे हैं। मृतक के पिता हरिश्चंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।