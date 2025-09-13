हॉस्टल में फंदे से लटकता मिला 11 साल के बच्चे का शव, पुलिस के पहुंचने से पहले स्कूल वालों ने उतरवाया

11 साल का बच्चा छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। भोर में छात्रावास के बच्चे जब प्रसाधन कक्ष की ओर गए तो सीढ़ी की रेलिंग से फंदे के सहारे कृष्णा की लाश लटकते देखा। धोती के फंदे से छात्र का गला कसा था। कृष्णा को फंदे से लटकता देख बच्चे शोर मचाने लगे। स्कूल प्रबंधन के लोग आनन-फानन में वहां पहुंचे।

यूपी के कुशीनगर के हाटा क्षेत्र के मोहल्ला मुजहना रहीम के संस्कृत विद्यालय के छात्रावास में शुक्रवार तड़के सीढ़ी की रेलिंग पर फंदे से लटकी 11 साल के एक छात्र की लाश मिली। छात्र देवरिया का रहने वाला था। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस के पहुंचने से पहले से शव फंदे से उतरवा दिया था। आक्रोशित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

मुजहना रहीम स्थित संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला में देवरिया जिले के थाना महुआडीह क्षेत्र के रामपुर दूबे गांव निवासी कृष्णा दूबे (उम्र 11 साल) पुत्र धनंजय दूबे प्रथमा द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। शुक्रवार को भोर में छात्रावास के बच्चे जब प्रसाधन कक्ष की ओर गए तो सीढ़ी की रेलिंग से फंदे के सहारे कृष्णा की लाश लटकते देखा। धोती के फंदे से छात्र का गला कसा था। कृष्णा को फंदे से लटकता देख बच्चे दंग रह गए। वे शोर मचाने लगे। सूचना पर स्कूल प्रबंधन के लोग आनन-फानन में वहां पहुंचे।

मिली जानकारी के अनुसार हॉस्टल में बच्चे की इस तरह से हुई मौत के बारे में स्कूल प्रबंधक प्रभुनाथ पांडेय ने छात्र के दादा अखिलेश दूबे को सूचना दी। वह प्रयागराज में पीएसी में तैनात हैं। बच्चे के पिता भी बाहर रहते हैं। दादा ने घर के अन्य लोगों को इस बारे में जानकारी दी। सूचना पर बच्चे के परिवारीजन अवाक रह गए। वे तुरंत घटनास्थल के लिए निकल गए।