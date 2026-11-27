उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मस्जिद के कमरे में युवक का शव मिला।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सनसनीखेज मामले की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नजीबाबाद में स्टेशन रोड स्थित नजीबुद्दौला मस्जिद के एक कमरे में शुक्रवार सुबह 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया युवक की मौत का कारण नशे की अधिक डोज होना मान रही है। सनसनीखेज मामले की जांच की जा रही है।

स्टेशन रोड पर राजकीय इंटर कालेज के पास स्थित मस्जिद में सुबह करीब साढ़े नौ बजे युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर आसपास मार्केट के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। लोगों ने बताया कि हनी पुत्र महबूब और अंकुर पुत्र मनोहर लाल भारती आपस में दोस्त थे। हनी ने बताया कि अंकुर रात में वहां आया था और नशे की हालत में था। इस अवस्था में उसे वहां छोड़ कर वह चला गया था। आशंका जताई कि अंकुर ने नशे की अधिक डोज ले ली, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर, युवक का शव मिलने की सूचना पर वाल्मीकि समाज के कुछ लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।

युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई उन्होंने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। नजीबाबाद कोतवाल सुनील कुमार सहरावत का कहना है कि हनी और अंकुर दोनों दोस्त थे और लोगो ने बताया कि दोनों ही नशे के आदी थे। मौके पर इंजेक्शन व सिरिंज भी मिले हैं। प्रथम दृष्टया नशे की ओवरडोज के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।