Hindi NewsUP Newsbody of a woman missing for three days was found in a garden clothes in disarray bearing marks of strangulation
तीन दिन से लापता महिला की बाग में मिली लाश, कपड़े अस्त-व्यस्त; गले पर कसे जाने का निशान

तीन दिन से लापता महिला की बाग में मिली लाश, कपड़े अस्त-व्यस्त; गले पर कसे जाने का निशान

संक्षेप: किसान राजपाल उर्फ होरी लाल सोमवार सुबह जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। बाग में झाड़ियों के पास से दुर्गंध आने पर वह आगे बढ़े तो वहां महिला का सड़ा शव पड़ा था। यह देख उन्होंने ग्राम प्रधान रणबीर सिंह उर्फ पम्मू सिंह को सूचना दी। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी।

Tue, 4 Nov 2025 07:48 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ (माल)
यूपी की राजधानी लखनऊ में तीन दिन से लापता महिला की हत्याकर बदमाशों ने शव माल के बसहरी गांव के बाग में फेंक दिया। महिला के कपड़े अस्त व्यस्त थे। शरीर पर चोटों और गले में कसाव के निशान थे। सुबह शव मिलने पर पुलिस अफसरों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। देर शाम उसकी शिनाख्त सीतापुर संदना निवासी पूजा गुप्ता (35) के रूप में हुई। पुलिस ने करीबी समेत कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है।

बसहरी गांव निवासी किसान राजपाल उर्फ होरी लाल सोमवार सुबह जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। बाग में झाड़ियों के पास से दुर्गंध आने पर वह आगे बढ़े तो महिला का सड़ा शव पड़ा था। यह देख उन्होंने ग्राम प्रधान रणबीर सिंह उर्फ पम्मू सिंह को सूचना दी। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी, एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे और इंस्पेक्टर माल पहुंचे। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम शव की शिनाख्त सीतापुर संदना निवासी पूजा गुप्ता के रूप में हुई। पूजा यहां दो साल से दुबग्गा में एक किराए के कमरे में दूसरे पति राजू के साथ रह रही थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि 31 अक्तूबर को वह घर से लापता हुई थी। उसके बाद से घर नहीं पहुंची। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हत्यारों से महिला का हुआ संघर्ष

महिला का हत्यारों से संघर्ष भी हुआ था। मौके पर इसके निशान मिले हैं। पुलिस को टूटी हुई चूड़ियां और महिला के कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं। आशंका है कि बदमाश एक से अधिक थे। महिला के गले, पेट, पीट, चेहरे और हाथ पैर में चोटों को निशान थे। गले पर कसाव का निशान था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि पूजा के पहले पति सुरेश की तीन साल पूर्व मौत हो गई थी। दो साल पहले उसने राजू के साथ शादी की थी। शादी के बाद वह उसी के साथ रह रही थी। दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका है।

शव मिलने के बाद पहुंचा गुमशुदगी दर्ज कराने

बाग में सोमवार सुबह पूजा का शव मिलने के बाद दोपहर में राजू उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए दुबग्गा थाने पहुंचा था। तीन दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे राजू खुद इस कृत्य से संदिग्ध हो गया। पुलिस इस संबंध में राजू से भी पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी दुबग्गा अभिनव कुमार ने बताया कि राजू ने पहले कोई तहरीर इस संबंध में नहीं दी थी।

