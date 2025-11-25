कब्र खोदकर निकाला गया किशोरी का शव, 500 मीटर दूर खेत में नग्न हालत में मिला

संक्षेप: लखीमपुर खीरी में मंगलवार को अजीब घटना सामने आई। चार दिन पहले कब्र में दफन किया गया किशोरी का शव मंगलवार सुबह गायब मिला। कब्र खुदी पड़ी थी। ढूंढने पर किशोरी का शव 500 मीटर दूर गन्ने के खेत से नग्न अवस्था में बरामद हुआ।

यूपी के लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद कस्बे में मंगलवार को अजीब घटना सामने आई। चार दिन पहले कब्र में दफन किया गया किशोरी का शव मंगलवार सुबह गायब मिला। कब्र खुदी पड़ी थी। ढूंढने पर किशोरी का शव 500 मीटर दूर गन्ने के खेत से नग्न अवस्था में बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई।

सिकंदराबाद कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति की 16 साल की बेटी की 21 नवंबर को मौत हो गई। घरवालों का दावा है कि किशोरी की बीमार के चलते मौत हो गई थी। घरवालों ने शव को दफन कर दिया था। परंपरा के मुताबिक परिजन कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते थे। मंगलवार सुबह को जब घरवाले कब्र पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। किशोरी की कब्र खुदी पड़ी थी। उसका कफन भी कब्र पर ही था। कुछ दूरी पर एक कुदाल मिली। जब घरवालों ने तलाश की तो कब्रिस्तान से 500 मीटर दूर किशोरी का शव नग्न अवस्था में पाया गया।

इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर सूचना पर एएसपी पश्चिमी अमित राय ने भी मौका मुआयना किया है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कब्र से शव निकालने के पीछे कोई सुनियोजित वजह होगी। पहले किशोरी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

कब्र से निकलवाया शव, तीन महीने बाद दोबारा होगा पोस्टमार्टम उधर, सीतापुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन माह बाद शव को कब्र से निकलवाकर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने पुनः पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के पिता ने जिलाधिकारी को पत्र देकर दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की थी।