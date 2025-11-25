Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbody of a teenage girl was exhumed and found naked in a field 500 meters away
कब्र खोदकर निकाला गया किशोरी का शव, 500 मीटर दूर खेत में नग्न हालत में मिला

कब्र खोदकर निकाला गया किशोरी का शव, 500 मीटर दूर खेत में नग्न हालत में मिला

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी में मंगलवार को अजीब घटना सामने आई। चार दिन पहले कब्र में दफन किया गया किशोरी का शव मंगलवार सुबह गायब मिला। कब्र खुदी पड़ी थी। ढूंढने पर किशोरी का शव 500 मीटर दूर गन्ने के खेत से नग्न अवस्था में बरामद हुआ। 

Tue, 25 Nov 2025 07:04 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, लखीमपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद कस्बे में मंगलवार को अजीब घटना सामने आई। चार दिन पहले कब्र में दफन किया गया किशोरी का शव मंगलवार सुबह गायब मिला। कब्र खुदी पड़ी थी। ढूंढने पर किशोरी का शव 500 मीटर दूर गन्ने के खेत से नग्न अवस्था में बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिकंदराबाद कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति की 16 साल की बेटी की 21 नवंबर को मौत हो गई। घरवालों का दावा है कि किशोरी की बीमार के चलते मौत हो गई थी। घरवालों ने शव को दफन कर दिया था। परंपरा के मुताबिक परिजन कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते थे। मंगलवार सुबह को जब घरवाले कब्र पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। किशोरी की कब्र खुदी पड़ी थी। उसका कफन भी कब्र पर ही था। कुछ दूरी पर एक कुदाल मिली। जब घरवालों ने तलाश की तो कब्रिस्तान से 500 मीटर दूर किशोरी का शव नग्न अवस्था में पाया गया।

इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर सूचना पर एएसपी पश्चिमी अमित राय ने भी मौका मुआयना किया है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कब्र से शव निकालने के पीछे कोई सुनियोजित वजह होगी। पहले किशोरी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:सांसद, वकील, डॉक्टर;मुलायम यादव के परिवार में जाति और धर्म का गुलदस्ता हैं बहुएं

कब्र से निकलवाया शव, तीन महीने बाद दोबारा होगा पोस्टमार्टम

उधर, सीतापुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन माह बाद शव को कब्र से निकलवाकर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने पुनः पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के पिता ने जिलाधिकारी को पत्र देकर दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की थी।

सदरपुर थाना क्षेत्र के खम्हरिया नानकारी के रंजीत यादव का शव 26 अगस्त को दिबियापुर के पश्चिम पेड़ से लटका मिला था। पीएम के बाद गांव शव पहुंचने पर 27 अगस्त को परिजनों ने ग्रामीणों संग शव गांव में रखकर हत्याकर शव लटकाए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। पुलिस ने मृतक के पिता सुरेश यादव की तहरीर पर गांव के प्रदीप, दिलीप, बबलू, लेखपाल, बृजपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। बीते दिनों जिलाधिकारी से मिलकर मृतक के पिता सुरेश ने पोस्टमार्टम दोबारा कराए जाने की मांग की थी। मृतक के पिता ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में आरोपियों की चिकित्सक से मिलीभगत का आरोप लगाया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lakhimpur Kheri Lakhimpur Kheri News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |