प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही शादीशुदा युवती पर फंदे पर लटका मिला शव,मां बोली-पार्टनर ने मार डाला

यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही शादीशुदा युवती पर शव फंदे पर लटका मिला।मां ने लिवइन पार्टनर पर बेटी का गला दबाकर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगा तहरीर दी है।

लखनऊ में बीकेटी के चंदाकोडर में शनिवार को मानसी (19) का शव फंदे से लटकता मिला। शादीशुदा मानसी आठ माह से वह एक युवक के साथ लिवइन में रह रही थी। मां ने लिवइन पार्टनर पर बेटी का गला दबाकर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगा तहरीर दी है। मां का आरोप है कि तहरीर देने के बाद भी बीकेटी पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इतना ही नहीं पुलिस ने पंचनामा के कागज भी समय पर पोस्टमार्टम हाउस नहीं भेजा। जिस कारण दूसरे दिन भी बेटी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका।

मूलरूप से सीतापुर अटरिया निवासी कैटर्स अजीज रावत चार दिन पहले मानसी (19) के साथ चंडाकोडर निवासी विश्राम के घर में किराए पर रहने आया था। शनिवार को मानसी का शव कमरे में पड़ा मिला था। अजीज ने मकान मालिक व आसपास के लोगों को बताया कि मानसी ने फांसी लगा ली है। अजीज के मुताबिक मानसी से जनवरी में उसने प्रेम विवाह किया है। वहीं सीतापुर के अटरिया बांस गांव में रहने वाली मानसी की मां रेनू का आरोप है कि अजीज उनकी शादीशुदा बेटी को भगा कर ले गया था और उसके साथ लिवइन में बीकेटी में रह रहा था। आरोप है कि अजीज मानसी को शराब पीकर अक्सर मारता -पीटता था।