प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही शादीशुदा युवती पर फंदे पर लटका मिला शव,मां बोली-पार्टनर ने मार डाला

यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही शादीशुदा युवती पर शव फंदे पर लटका मिला।मां ने लिवइन पार्टनर पर बेटी का गला दबाकर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगा तहरीर दी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 12:02 PM
लखनऊ में बीकेटी के चंदाकोडर में शनिवार को मानसी (19) का शव फंदे से लटकता मिला। शादीशुदा मानसी आठ माह से वह एक युवक के साथ लिवइन में रह रही थी। मां ने लिवइन पार्टनर पर बेटी का गला दबाकर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगा तहरीर दी है। मां का आरोप है कि तहरीर देने के बाद भी बीकेटी पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इतना ही नहीं पुलिस ने पंचनामा के कागज भी समय पर पोस्टमार्टम हाउस नहीं भेजा। जिस कारण दूसरे दिन भी बेटी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका।

मूलरूप से सीतापुर अटरिया निवासी कैटर्स अजीज रावत चार दिन पहले मानसी (19) के साथ चंडाकोडर निवासी विश्राम के घर में किराए पर रहने आया था। शनिवार को मानसी का शव कमरे में पड़ा मिला था। अजीज ने मकान मालिक व आसपास के लोगों को बताया कि मानसी ने फांसी लगा ली है। अजीज के मुताबिक मानसी से जनवरी में उसने प्रेम विवाह किया है। वहीं सीतापुर के अटरिया बांस गांव में रहने वाली मानसी की मां रेनू का आरोप है कि अजीज उनकी शादीशुदा बेटी को भगा कर ले गया था और उसके साथ लिवइन में बीकेटी में रह रहा था। आरोप है कि अजीज मानसी को शराब पीकर अक्सर मारता -पीटता था।

रेनू ने आरोप लगाया है कि अजीज ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया। रेनू का आरोप है कि मुकदमा लिखना तो दूर बीकेटी पुलिस ने पंचनामा के कागज तक समय पर पोस्टमार्टम हाउस नहीं भेजा। जिस कारण रविवार शाम तक बेटी के शव को पोस्टमार्टम नहीं हो सका। वहीं, इंस्पेक्टर बीकेटी संजय कुमार सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को ही मानसी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। रविवार को पंचनामा के कागज भी भेज दिया गया है।

