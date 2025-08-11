body of a girl was found 11 hours after accident under the overturned car, the truth was revealed after dogs roaming हादसे के बाद पलटी कार के नीचे 11 घंटे बाद मिली बच्ची की लाश, कुत्तों के मंडराने पर खुलासा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbody of a girl was found 11 hours after accident under the overturned car, the truth was revealed after dogs roaming

हादसे के बाद पलटी कार के नीचे 11 घंटे बाद मिली बच्ची की लाश, कुत्तों के मंडराने पर खुलासा

यूपी के बहराइच में हादसे का शिकार हुई कार के नीचे 11 घंटे तक बच्ची दबी रही। कार के पास कुत्तों के मंडराने पर लोगों को शक हुआ। इसके बाद कार को सीधा किया गया तो मासूम की लाश मिली। बच्ची सुबह से घर से गायब थी।

Yogesh Yadav पयागपुर (बहराइच), संवाददाताMon, 11 Aug 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
हादसे के बाद पलटी कार के नीचे 11 घंटे बाद मिली बच्ची की लाश, कुत्तों के मंडराने पर खुलासा

यूपी के बहराइच में हादसे के बाद 11 घंटे तक कार के नीचे बच्ची फंसी रही। किसी को इसकी भनक नहीं लगी। कार के आसपास कुत्तों के मंडराने पर लोगों की नजर पड़ी। कार के करीब गए तो देखा नम्बर प्लेट के पीछे खून के छींटें पड़े थे। इसे देख लोगों ने कार पलटी तो देखा एक बच्ची का शव इंजन के बीच में फंसा हुआ है। शव देखते ही लोग सन्न रह गए। कार व बाइक की दुर्घटना सुबह सात बजे के आसपास हुई थी। बच्ची के शव पर 11 घंटे बाद लोगों की नजर पड़ी।

मामला पयागपुर थाना इलाके का है। यहां गोंडा पयागपुर रोड पर पुलिस चौकी खुटेहना है। इसी के सामने एक बाइक और कार में आमने सामने टक्कर हुई थी। बाइक सवार गम्भीर हो गया था। उसे लोग अस्पताल ले गए थे। कार पुलिस चौकी के सामने एक पोल पर जा टकराई और वहीं खड़ी रही। कार चालक को पकड़ लिया गया था। इस बीच कार के नीचे कब और कैसे बच्ची चपेट में आई, इसका पता किसी को नहीं लग सका।

ये भी पढ़ें:यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में नदियां फिर उफनाईं

उधर चन्द्रा पब्लिक स्कूल में कक्षा चार में पढ़ रही बालिका रंजीता (10) पुत्री राजीव घर नहीं पहुंची तो उसे घरवाले तलाश रहे थे। फोन करके पूछ रहे थे बेटी कहां है। लोग तलाश करते हुए पुलिस चौकी की ओर आए। इधर पुलिस चौकी के सामने कुछ कुत्ते घास में मंडरा रहे थे। इस पर लोगों ने कार पलट दी बच्ची उसी में फंसी दिखी। इस दौरान पुलिस भी थी। मुश्किल से उसका शव निकाला गया। इसे देखकर लोग सन्न हो गए। भीड़ जुट गई। यह बच्ची कार के नीचे कैसे आई इसका पता नहीं चल सका।

पुलिस ने दिखाई लापरवाही

कार सुबह सात बजे के आसपास पुलिस चौकी के सामने टकराई थी। पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त वैसे ही खड़ी रही। उसे पुलिस ने खिसकाने की जहमत नहीं की। अगर पुलिस पहले ही कार खिसकाती तो शायद दोपहर में ही बच्ची के शव का पता लग जाता। भीड़ इस लापरवाही को लेकर उग्र हो रही थी हालांकि लोगों ने संभाला।

बच्ची के पिता सड़क पर बेहोश हो गए, मां बदहवास

बच्ची के पिता राजीव अपनी बच्ची के शव का यह हाल देखकर सड़क पर तड़पने लगे। सड़क पर वह बेहोश हो गए। मां बदहवास थी वह अपनी बच्ची के शव को लिपट रही थी। बच्ची के शव को पुलिस ने लोगों की मदद से जुटाया और पोस्टमार्टम को भेजा।

Bahraich News road accident in bahraich Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |