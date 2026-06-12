हत्या के बाद घर में छिपाया शव, फिर जंगल में पेड़ पर लटका दिया; भाइयों ने ही चमन को मार डाला

मुरादाबाद में चमन सिंह की हत्या उसके फुफेरे और चचेरे भाई ने गला घोंटकर कर दी। आरोपियों ने शव एक दिन घर में छिपाकर रखा और अगले दिन जंगल में पेड़ से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या लगे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मुरादाबाद के सोनकपुर थाना क्षेत्र में मामा के घर आए चमन सिंह की हत्या उसके ही फुफेरे भाई ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर गला घोंटकर की थी। हत्या करने के बाद आरोपी एक दिन तक शव घर में ही रखे रहे। अगले दिन शव को जंगल में ले जाकर पेड़ से लटका दिया था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि चमन की वजह से उनका गांव में निकला मुश्किल हो गया था। चमन उनकी बहनों से सबंध रखता था। मना करने पर भी नहीं माना इसलिए योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी गौतम और अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जंगल में पेड़ से लटका मिला था शव एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि सोनकपुर थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव के जंगल में बुधवार की सुबह करीब नौ बजे राकेश सिंह के खेत में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला था। सूचना पाकर सोकनपुर एसओ दीपक कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच कर शव को नीचे उतराया। बाद में युवक की शिनाख्त संभल जिले के कैलादेवी थाना क्षेत्र केगांव सिसौना निवासी चमन सिंह(25) पुत्र ओम प्रकाश सिंह के रूप में हुई। पहले लगा कि यह आत्महत्या का मामला है। लेकिन जब फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट से जांच पड़ताल कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया तो गला घोटकर हत्या करने की पुष्ट हुई।

गौतम- अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार किया हत्याकांड के बाद से जांच में जुटी पुलिस टीम को पता चला कि सोनकपुर थाना क्षेत्र के मिलक सोनकपुर में चमन की बुआ रहती है। चमन के चाचा ने इस मामले में चमन के फूफेरे भाई गौतम और फूफेरे भाई के चचेरे भाई अंकित के खिलाफ केस दर्ज कराया था। गुरुवार को पुलिस टीम ने आरोपी गौतम और अंकित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चमन उनकी बहनों के साथ संबंध रखता था। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माना। गांव के कई लोग चमन को उनकी बहनों के साथ देख चुके थे, जिसके कारण उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था।