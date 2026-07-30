तेरी डोली उठने से पहले मेरी अर्थी उठेगी; प्रेमिका की शादी में जाने की बात कहकर निकले युवक का शव मिला

आगरा के सिकंदरा में गहरे नाले से मिले युवक की पहचान सोनू चौधरी (26) के रूप में हुई। वह प्रेमिका की शादी वाले दिन से लापता था। पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है, जबकि परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

आगरा के सिकंदरा में यूपीएसआईडी मार्ग स्थित गहरे नाले में मंगलवार को मिला शव महादेव नगर, कैलाश मोड निवासी सोनू चौधरी (26) का निकला। 22 जुलाई को उसकी प्रेमिका की शादी थी। दोस्त के घर से प्रेमिका की शादी में जाने की बोलकर निकला था। तभी से लापता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह डूबना आई है। पुलिस मामले को खुदकुशी मानकर चल रही है। हालांकि परिजन इससे संतुष्ट नहीं हैं। महादेव नगर निवासी सोनू चौधरी एक जूता कंपनी में काम करता था। गोवर्धन, मथुरा निवासी एक युवती से उसका अफेयर था। उसके घरवाले शादी के लिए तैयार थे। कुछ माह पूर्व दोनों की सगाई भी हो गई थी। युवती के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। जाति शादी में अड़चन बन रही थी। घरवालों ने प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय कर दी।

प्रेमिका की शादी में शामिल होने निकला था इस वजह से सोनू कई दिनों से अवसाद में था। घरवालों से भी उसका विवाद हुआ था। गुस्से में वह घर छोड़कर शास्त्रीपुरम में अपने दोस्त शेखर के घर रहने लगा था। 22 जुलाई को सोनू दोस्त के घर से यह कहकर निकला था कि शादी में जा रहा है। पुलिस के अनुसार दोस्त ने यह भी सुना था कि वह यह बोल रहा है कि तेरी डोली उठने से पहले मेरी अर्थी उठेगी। हालांकि परिजन यह बात मानने को तैयार नहीं हैं। सोनू के भाई कन्हैया ने बताया कि भाई का कई दिनों से मोबाइल बंद आ रहा था। वे परेशान थे। सिकंदरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। भाई की तलाश में भटक रहे थे। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था।

नाले में मिला था युवक का शव पुलिस ने बताया कि मंगलवार को नाले में शव की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव को जैसे-तैसे बाहर निकलवाया। शव कई दिन पुराना था। फूल गया था। इस वजह से ऊपर आया था। नाले में शव की सूचना पर सोनू के परिजन भी आ गए थे। उन्होंने शव की पहचान बेटे के रूप में की। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबना आई है। पुलिस मामले को खुदकुशी का बता रही है।