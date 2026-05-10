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सड़क से घसीटकर शव खाली प्लॉट में फेंका; मुरादाबाद में युवक की हत्या से सनसनी

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में एक खाली प्लॉट में डेडबॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि कहीं बाहर हत्या करने के बाद शव यहां लाकर फेंका है। मरने वाले के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं हैं। सड़क से करीब 75 मीटर अंदर प्लाट है। वहां तक घसीटने के निशान मिले हैं।

सड़क से घसीटकर शव खाली प्लॉट में फेंका; मुरादाबाद में युवक की हत्या से सनसनी

मुरादाबाद के कटहर में हत्या से हड़कंप मच गया। जब युवक की हत्या करने के बाद शव लाकर कटघर थाना क्षेत्र में खाली प्लाट में फेंक दिया। शनिवार सुबह लावारिस हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सड़क से करीब 75 मीटर अंदर प्लाट तक शव को घसीट कर ले जाया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट बुलाकर जांच पड़ताल कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। थाना कटघर के बलदेवपुरी में कल्याणपुर रोड पर नरेश कुमार का खाली प्लाट सड़क से कुछ अंदर हैं। शनिवार सुबह बलदेवपुरी के लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे तो खाली प्लाट में एक युवक का शव पड़ा देखा।

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

सूचना पाकर सीओ कटघर गौरव तिवारी, एसएचओ शैलेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट बुलाकर जांच कराके साक्ष्य संकलन कराया गया। आसपास के लोगों से पुलिस ने मरने वाले की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शिनाख्तगी न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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हत्या करके शव प्लॉट में फेंके जाने की आशंका

जिस तरह से शव पड़ा था उससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं बाहर हत्या करने के बाद शव यहां लाकर फेंका है। मरने वाले के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं हैं। सड़क से करीब 75 मीटर अंदर प्लाट है। वहां तक घसीटने के निशान मिले हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि एक युवक का शव मिला है, जिसकी उम्र 40 से 45 साल के बीच की है। शिनाख्त नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवक की हत्या की गई है।

तो क्या बाइक से शव लेकर पहुंचे थे हत्यारोपी

पुलिस की अब तक की जांच में पता पता चला है कि शव को कहीं से बाइक पर लाया गया था, क्योंकि सड़क पर बाइक के पहिये के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारोपी दो की संख्या में थे और बाइक की सीट पर बीच में शव रखकर वहां पहुंचे थे। चूंकि वह दो ही थे इसलिए उठाकर प्लाट तक शव ले जाने की बजाय उसे घसीट कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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