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पेड़ से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव; हत्या कर लटकाने का आरोप, गांव में सनसनी

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, गाजीपुर
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गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल के शव बबूल के पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है, जबकि युवक की मां ने युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार राजी नहीं था।

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गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र में बबूल के पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव से सनसनी फैल गई। युवक की मां ने युवती के परिजनों पर दोनों की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 18 वर्षीय गोलू बिंद राजकोट में राजमिस्त्री का काम करता था। वह दो दिन पहले ही गांव लौटा था। ग्रामीणों के अनुसार गांव की 20 वर्षीय अंजू बिंद से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गुरुवार को दोनों का शव गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बबूल के पेड़ से लटके मिले।

पेड़ पर लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोलू की मां ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और वे शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती का परिवार तैयार नहीं था। गुरुवार भोर में करीब तीन बजे अंजू के पिता आए और बताया कि अंजू घर से गायब है। उन्होंने अंजू के परिवार पर दोनों की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले को खुदकुशी का बता रही है।

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शादी की जिद पर टावर पर चढ़ा प्रेमी

वहीं दूसरी तरफ मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के ग्रामसभा अन्नूपार के गौरपार गांव में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। टावर पर युवक को चढ़ा देख आस-पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने पहले टावर के आस-पास सुरक्षा घेरा बनाकर युवक से बातचीत शुरू की। लगभग एक घंटे के प्रयास के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारकर कोतवाली लेजाकर समझा बुझाकर शांत कराया। गौरपार गांव निवासी 21 वर्षीय दीपक कुमार गांव के बगल में लगे टावर पर गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे चढ़ गया।

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घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

उसका कहना था कि वह अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है, लेकिन दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक उसकी शादी नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगा। करीब एक घंटे तक पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा और कानून के दायरे में रहकर उचित कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक समझाने के बाद युवक टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हो गया।

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