चीनी मिल के टैंकर में दो युवक की मिली लाश, परिजनों ने हत्या कर शव छिपाने का लगाया आरोप

बिजनौर के धामपुर स्थित चीनी मिल के अपशिष्ट संयंत्र के टैंकर में मंगलवार को दो युवकों की लाश संदिग्ध हालत में मिली। परिजनों ने हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया। वहीं, पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों युवकों की मौत टैंकर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की वजह से हुई है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौरWed, 17 Sep 2025 02:08 PM
यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां धामपुर स्थित चीनी मिल के अपशिष्ट संयंत्र के टैंकर में मंगलवार को दो युवकों की लाश संदिग्ध हालत में मिली। परिजनों ने हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया। वहीं, पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों युवकों की मौत टैंकर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

धामपुर शुगर मिल के खोई प्लांट में उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां खड़े खाली टैंकर से दो युवकों के शव बरामद हुए। शवों की पहचान 35 वर्षीय मुकेश कुमार और 32 वर्षीय सलमान के रूप में हुई। युवक प्लांट में काम करते थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया किया। परिजनों ने दोनों की हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।

सरकड़ा के रहने वाले मुकेश शुगर मिल के खोई प्लांट में ट्रैक्टर चालक था, जबकि सलमान उसके सहायक के रूप में काम करता था। परिजनों के मुताबिक, दोनों युवक रोज की तरह मंगलवार को भी काम पर गए थे। दोपहर तक घर लौटने की बात कही थी, लेकिन वापस नहीं आए। अरमान ने बताया कि दोपहर में जब वह भाई की खोज में प्लांट पहुंचा तो वहां मौजूद गार्ड ने उससे कहा था कि उसका भाई वहां से चला गया है। दोपहर बाद सूचना मिली कि दोनों युवक प्लांट में खड़े खाली टैंकर के अंदर हैं। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों ने हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि टैंकर की सफाई के दौरान बनी जहरीली गैस से दोनों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उसकी रिपोर्ट से उनकी मौत का कारण पता लग सकेगा।

