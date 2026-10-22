200 मीटर की दूरी पर 2 युवकों के शव मिले; हत्या के बाद बोरे में भरकर फेंका, डबल मर्डर से सनसनी!

चंदौली के धीना थाना क्षेत्र में डेढ़गांवा गांव के पास गुरुवार सुबह दो अज्ञात युवकों के शव बोरे में मिले। दोनों शव 200 मीटर की दूरी पर अलग-अलग जगह पड़े थे। युवकों की उम्र 30 से 32 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए शिनाख्त में जुटी है।

धीना (चंदौली) हिन्दुस्तान संवाद: जिले के धीना थाना क्षेत्र के डेढ़गांवा गांव के समीप धीना-जमानियां मार्ग पर गुरुवार सुबह दो अज्ञात युवकों के शव बोरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे दो अलग-अलग स्थानों पर शव मिलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस हत्या कर शवों को ठिकाने लगाने की आशंका जता रही है।

दो अलग-अलग जगहों पर मिले शव जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह कुछ ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे दो अलग-अलग स्थानों पर बोरे पड़े देखे। शक होने पर पास जाकर जांच की तो बोरों के अंदर युवकों के शव मिले। इनमें एक शव डेढ़गांवा मोड़ के पास, जबकि दूसरा करीब 200 मीटर दूर पड़ा था। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल धीना पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू सूचना मिलते ही धीना थाना प्रभारी त्रिवेणी लाल सेन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को बोरों से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। दोनों युवकों की उम्र करीब 30 से 32 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि, देर तक उनकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला हत्या के बाद शवों को सुनसान स्थान पर फेंकने का प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि पहचान छिपाने के उद्देश्य से शवों को बोरों में भरकर सड़क किनारे फेंका गया। दोनों शवों का अलग-अलग स्थानों पर मिलना भी पुलिस के लिए जांच का महत्वपूर्ण बिंदु है।