Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBodies of three innocent sisters who mysteriously disappeared found in a well; panic in village; police investigating
रहस्यमय ढंग से गायब हुईं 3 तीन मासूम सगी बहनों के शव कुएं में मिले, गांव में हड़कंप; जांच में लगी पुलिस

रहस्यमय ढंग से गायब हुईं 3 तीन मासूम सगी बहनों के शव कुएं में मिले, गांव में हड़कंप; जांच में लगी पुलिस

संक्षेप: यूपी के महोबा में रहस्यमय ढंग से गायब हुईं 3 तीन मासूम सगी बहनों के शव कुएं में मिले हैं। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

Tue, 11 Nov 2025 07:55 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के महोबा में रहस्यमय ढंग से गायब हुई मवेशियों को चराने गई तीन बहनों के शव सोमवार देर रात कुएं में उतराते मिले। एक साथ तीन मासूम बहनों के शव मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आठ, सात और छह साल की मासूम बच्चियों के साथ 13 वर्षीय बहन भी उनके साथ गई थी, पर वह सोमवार दोपहर को ही लौट आई। गांव में हर तरफ एक ही चर्चा कि कहीं ये किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव निवासी रामलाल अहिरवार ने बताया कि उसकी पांच बेटियां और दो बेटे हैं। सोमवार को 13 वर्षीय बेटी रेखा के साथ 8 वर्षीय रुचि, 7 वर्षीय दीक्षा और 6 वर्षीय पुष्पा मवेशी चराने गईं थीं। दोपहर बाद रेखा वापस आ गई। रेखा ने बताया गांव के बाहर एकाएक तीनों बहनें खेतों की ओर चली गईं उसने सोचा कि तीनों घर आ गई हैं। जब तीनों घर में नहीं मिली तो परिजनों को जानकारी दी गई। परिजनों ने देर शाम तक खेतों और गांव में खोजबीन की मगर कोई सुराग न लग सका। बाद में परिजनों ने डायल 112 में सूचना दी।

थाना प्रभारी अजनर सतपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में खोजबीन की। तालाब और खेतों में खोजबीन के बाद थाना प्रभारी ने घंसू अहिरवार के कुएं में कांटा डाला तो एक शव फंस गया। इसके बाद कुएं से एक-एक कर तीनों शवों को निकाला गया। तीन शव मिलने पर हड़कंप मच गया।

सर्विलांस टीम को भी लगाया गया

सूचना पर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की गहनता से जांच करते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी होगी। पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। फोरेंसिक टीम और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Mahoba News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |