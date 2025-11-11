रहस्यमय ढंग से गायब हुईं 3 तीन मासूम सगी बहनों के शव कुएं में मिले, गांव में हड़कंप; जांच में लगी पुलिस

संक्षेप: यूपी के महोबा में रहस्यमय ढंग से गायब हुईं 3 तीन मासूम सगी बहनों के शव कुएं में मिले हैं। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

यूपी के महोबा में रहस्यमय ढंग से गायब हुई मवेशियों को चराने गई तीन बहनों के शव सोमवार देर रात कुएं में उतराते मिले। एक साथ तीन मासूम बहनों के शव मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आठ, सात और छह साल की मासूम बच्चियों के साथ 13 वर्षीय बहन भी उनके साथ गई थी, पर वह सोमवार दोपहर को ही लौट आई। गांव में हर तरफ एक ही चर्चा कि कहीं ये किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव निवासी रामलाल अहिरवार ने बताया कि उसकी पांच बेटियां और दो बेटे हैं। सोमवार को 13 वर्षीय बेटी रेखा के साथ 8 वर्षीय रुचि, 7 वर्षीय दीक्षा और 6 वर्षीय पुष्पा मवेशी चराने गईं थीं। दोपहर बाद रेखा वापस आ गई। रेखा ने बताया गांव के बाहर एकाएक तीनों बहनें खेतों की ओर चली गईं उसने सोचा कि तीनों घर आ गई हैं। जब तीनों घर में नहीं मिली तो परिजनों को जानकारी दी गई। परिजनों ने देर शाम तक खेतों और गांव में खोजबीन की मगर कोई सुराग न लग सका। बाद में परिजनों ने डायल 112 में सूचना दी।

थाना प्रभारी अजनर सतपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में खोजबीन की। तालाब और खेतों में खोजबीन के बाद थाना प्रभारी ने घंसू अहिरवार के कुएं में कांटा डाला तो एक शव फंस गया। इसके बाद कुएं से एक-एक कर तीनों शवों को निकाला गया। तीन शव मिलने पर हड़कंप मच गया।