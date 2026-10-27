तालाब में डूबी कार में मिले तीन दोस्तों की लाश, बहराइच जाने के लिए निकले थे तीनों
बहराइच जाने की बात कहकर निकले तीन दास्तों का शव कार में सोमवार देर रात तालाब में पड़ा मिला। तालाब में कार देख हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने क्रेन की मदद से कार बाहर निकलवाई तो उसमें तीन लोग थे। तीनों की मौत हो चुकी थी।
संवाददाता, सीतापुर। यूपी के सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सिधौली से बहराइच जाने की बात कहकर निकले तीन दास्तों का शव कार में सोमवार देर रात कमलापुर के पंचनीर स्थित तालाब में पड़ा मिला। तालाब में कार देख हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने क्रेन की मदद से कार बाहर निकलवाई तो उसमें तीन लोग थे। तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस अनियंत्रित होकर कार तालाब में जाने से डूबकर तीनों की मौत की आशंका जता रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
सिधौली के सिद्धेश्वरनगर निवासी राकेश चौरसिया के बेटे मोहन का बहराइच में रविवार को एक्सीडेंट हो गया था। रविवार देर शाम वह अपने दोस्त पड़ोसी रामेन्द्र सिंह और सिधौली के नरोत्तम नगर निवासी सतीश निर्मल के साथ कार से बहराइच के लिए निकले थे। इसके बाद तीनों लोग घर लौट कर नहीं आए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। कई बार प्रयास के बाद भी मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया था। सिद्धेश्वरनगर निवासी शोभित सिंह ने सोमवार को सिधौली थाने पर तहरीर दी थी कि उनके पिता रामेंद्र सिंह को पड़ोसी राकेश और सतीश नर्मिल के अपने साथ बहराइच ले गये थे। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है।
तालाब में डूबी मिली कार
पुलिस और परिवार वालों ने तीनों की खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान सोमवार शाम करीब चार बजे सिधौली से बिसवां रोड पर कंदुनी के पास एक फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में कार कैद नजर आई। देर रात कमलापुर के पंचपीर स्थित तालाब में एक कार डूबी देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। कार में ही राकेश, रामेन्द्र और सतीश मृत पड़े थे। सूचना पर कुछ ही देर में तीनों परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। शव देख परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें