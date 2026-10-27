तालाब में डूबी कार में मिले तीन दोस्तों की लाश, बहराइच जाने के लिए निकले थे तीनों

बहराइच जाने की बात कहकर निकले तीन दास्तों का शव कार में सोमवार देर रात तालाब में पड़ा मिला। तालाब में कार देख हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने क्रेन की मदद से कार बाहर निकलवाई तो उसमें तीन लोग थे। तीनों की मौत हो चुकी थी।

संवाददाता, सीतापुर। यूपी के सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सिधौली से बहराइच जाने की बात कहकर निकले तीन दास्तों का शव कार में सोमवार देर रात कमलापुर के पंचनीर स्थित तालाब में पड़ा मिला। तालाब में कार देख हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने क्रेन की मदद से कार बाहर निकलवाई तो उसमें तीन लोग थे। तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस अनियंत्रित होकर कार तालाब में जाने से डूबकर तीनों की मौत की आशंका जता रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

सिधौली के सिद्धेश्वरनगर निवासी राकेश चौरसिया के बेटे मोहन का बहराइच में रविवार को एक्सीडेंट हो गया था। रविवार देर शाम वह अपने दोस्त पड़ोसी रामेन्द्र सिंह और सिधौली के नरोत्तम नगर निवासी सतीश निर्मल के साथ कार से बहराइच के लिए निकले थे। इसके बाद तीनों लोग घर लौट कर नहीं आए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। कई बार प्रयास के बाद भी मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया था। सिद्धेश्वरनगर निवासी शोभित सिंह ने सोमवार को सिधौली थाने पर तहरीर दी थी कि उनके पिता रामेंद्र सिंह को पड़ोसी राकेश और सतीश नर्मिल के अपने साथ बहराइच ले गये थे। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है।