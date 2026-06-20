एक ही फंदे से लटका मिला प्रेमी-प्रेमिका का शव, सिंदूर से भरी थी युवती की मांग
सीतापुर में शनिवार को प्रेमी-प्रेमिका का शव पेड़ से एक ही फंदे के सहारे लटकता मिला। युवती की मांग भी भरी हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच काफी समय से लव अफेयर चल रहा था। नवंबर में युवती की शादी थी।
UP News: यूपी के सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शनिवार को एक ही गांव के रहने वाले प्रेमी-प्रेमिका का शव पेड़ से एक ही फंदे के सहारे लटकता मिला। उधर, शव फंदे से लटका देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। युवती की मांग भी भरी हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच काफी समय से लव अफेयर चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
ये घटना नेमिषारण्य के खेवटा रामपुर गांव का है। जहां 21 साल के प्रेयवंश का गांव के ही 17 साल की रजनी के संग प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के लव अफेयर से परिवार में नाराजगी चल रही थी। रजनी का फरवरी में तिलक समारोह हो गया था। नवंबर में शादी होने वाली थी। उधर, प्रेयवंश और रजनी शुक्रवार शाम को घर से बिना बताए कहीं चले गए। देर रात तक वापस न लौटने पर दोनों के परिवार वालों ने खोजबीन की उनका कुछ पता नहीं चला। परिवार वाले दोनों की तलाश कर ही रहे थे तभी गांव के बाहर करीब 500 मीटर दूर खेत में पेड़ से एक ही दुपट्टे के फंदे से लटका मिलने की सूचना मिली।
शव फंदे से लटका देख परिवार वालों के होश उड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। इस मामले में थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा ने बताया कि फोरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में फांसी लगाए जाने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
युवती की सिंदूर से भरी थी मांग
प्रेमी-प्रेमिका का शव पेड़ से एक ही फंदे के सहारे लटकता मिला। युवती की मांग में सिंदूर भी भरा है। जिससे आशंका जताई जा रही है कि घटना के पहले प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा है। पुलिस जांच में पेड़ के नीचे सिंदूर की डिब्बी और बिंदी का एक पत्ता भी मिला है। जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
घर जाने की जिद की तो प्रेमी ने की थी गला घोंटकर हत्या
उधर, लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतका और आरोपी सुनील के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और दोनों के बीच जनवरी से घटना वाले दिन तक 5500 से अधिक बार फोन पर बातचीत हुई थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना वाले दिन दोनों साथ में हरदासपुर मंदिर गए थे और बाद में एक खेत में बने मचान पर रुके। इसी दौरान युवती द्वारा उसे अपने साथ घर ले चलने का दबाव बनाने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर सुनील ने दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और मोबाइल फोन व पर्स लेकर फरार हो गया।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें