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कमरे में पति-पत्नी की मिली लाश, युवक का शव फंदे पर और पत्नी बेड पर थी; साथ सोया था बच्चा

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के सोनभ्रद में  कमरे में पति-पत्नी की  लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव फंदे पर और पत्नी बेड पर थी। इसके साथ बिस्तर पर चार साल का मासूम बच्चा भी सोया था।

कमरे में पति-पत्नी की मिली लाश, युवक का शव फंदे पर और पत्नी बेड पर थी; साथ सोया था बच्चा

यूपी के सोनभद्र में रायपुर थाना क्षेत्र स्थित ससुराल में पति और पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ था, जबकि पास में ही बिस्तर पर पत्नी का शव पड़ा था। पत्नी के मुंह और नाक पर झाग के निशान थे। बिस्तर पर ही उनका चार साल का बेटा सो रहा था। पुलिस आत्महत्या मानकर मामले की जांच में जुट गई है।

पन्नूगंज के गुरौटी गांव निवासी 30 वर्षीय विकास अपनी 27 वर्षीय पत्नी आरती और चार वर्षीय मासूम बेटे को लेकर मंगलवार को अपनी ससुराल रायपुर गांव गया था। विकास के सास-ससुर, उनकी दो बेटियां और एक बेटा संभवतः झारखंड में रहते हैं। बुधवार की सुबह पड़ोस की महिलाओं ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोगों ने अंदर जाकर देखा तो विकास का शव कमरे में फंदे से लटक रहा था, जबकि आरती पास में बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके मुंह और नाक से झाग निकल रहा था। उनका चार वर्षीय पुत्र पास ही सो रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रायपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं। घटना से उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रूणवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि दोनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

मासूम नहीं बता सका कुछ भी

पुलिस ने मौके पर मौजूद मासूम बेटे से जानकारी लेनी चाही, लेकिन वह कुछ भी बता नहीं पा रहा था। पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है और मामले की जांच में जुट गई है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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