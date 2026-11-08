टहलने निकले दादा, पोते ओर नाती की ताल में मिली लाश; छोटी दिवाली पर मचा कोहराम

देवरिया में घर से टहलने निकले दादा, पोते और नाती की लाशें एक ताल से मिलीं। छोटी दीपावली पर जहां हर कोई अपने घरों को रोशन करने में जुटा था वहीं नेमा गांव के पिंटू चौहान के लिए छोटी दीपावली हमेशा के लिए काला दिन साबित हुई। सिर से पिता का साया उठ गया तो दीपावली के दिन ही दो घरों के चिराग बुझ गए।

लार (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के देवरिया के लार थाना क्षेत्र के नेमा गांव में लापता बुजुर्ग और उसके मासूम पोते और नाती का शव शनिवार को ताल से पुलिस ने बरामद किया। तीनों शुक्रवार की शाम घर से टहलने के लिए निकले थे और तब से लापता थे। ताल में मिली एक डेंगी नाव से बच्चों का खिलौना और चप्पल आदि पुलिस ने बरामद किया। तीनों के डूबकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। एक साथ तीन शव मिलने से गांव में छोटी दिवाली की खुशियों की जगह मातम छा गया। सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच छानबीन की।

लार क्षेत्र के नेमा गांव के रहने वाले पीतांबर चौहान (उम्र 55 साल) शुक्रवार की शाम अपने पोते शिवांश (उम्र 6 साल) पुत्र कुल भास्कर उर्फ पिंटू और नाती दिव्यांश (उम्र 7 साल) पुत्र दारा सिंह चौहान निवासी मधुबन जिला मऊ के साथ घर से टहलने के लिए निकले, लेकिन देर रात तक तीनों घर नहीं लौटे। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की। जब कहीं पता नहीं चला तो रात में ही पुलिस को जानकारी दी गई। शनिवार की सुबह नेमा गांव के बाहर स्थित बड़े ताल से मासूम शिवांश का शव ग्रामीणों को मिला। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे का शव बरामद होने की सूचना पर सीओ गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह, नायब तहसीलदार रविन्द्र कुमार मौर्य भी पहुंच गए और अन्य की तलाश शुरू की गई। कुछ ही देर में एनडीआरएफ टीम भी पहुंच गई। दोपहर को दिव्यांश और पीतांबर चौहान का भी शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

छोटी दीपावली के दिन बुझ गए दो घरों के चिराग छोटी दीपावली पर हर कोई अपने घरों को रोशन करने में जुटा था, लेकिन नेमा गांव के पिंटू चौहान के लिए छोटी दीपावली हमेशा के लिए काला दिन साबित हुई। सिर से पिता का साया उठ गया तो दीपावली के दिन ही दो घरों के चिराग बुझ गए। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से कोहराम मच गया। परिवार के लोगों को रोता देख वहां मौजूद लोगों की भी आंखें भर आई। अधिकारी भी मासूमों के शव व परिवार के लोगों के चीत्कार के बीच अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। सीओ गौरव सिंह की आंखों से गिरते आंसू उनके संवेदनशीलता के गवाही दे रहे थे।

पिंटू के घर छठ पूजा होना था। इसलिए पिंटू के परिवार के साथ ही बहन किरन भी अपने बच्चे और पति के साथ दो दिन पहले घर आ गई। दीपावली के साथ ही छठ महापर्व की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। परिवार में त्योहार की चमक, धमक, घर में किलकारियां गूंज रही थी। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन परिवार की खुशियों पर नजर लग गई और छोटी दीपावली के दिन ही परिवार की खुशियां छीन गई। पिंटू के पिता के साथ ही इकलौते बेटे व इकलौते भांजे ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब शव दोनों मासूमों का बाहर निकाल कर लोग अपने हाथों में आए तो मासूमों के शवों को हाथ में लेने वाले लोग भी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाए और दहाड़ मारकर रोने लगे। ताल के किनारे जुटे हजार लोग के जुबां पर केवल एक ही शब्द था, भगवान यह क्या कर दिए? इतना कहने के बाद उनकी आंखों से समुंदर बहने लगा। जब पुलिसकर्मी उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सील कर रहे थे तो उनके भी हाथ कांप उठे, परिजनों के चीत्कार ऐसी कि मानों कलेजा फट कर बाहर आ जाएगा।

बेटे का शव देखते ही किरन और दारा हो गए बेहोश मायके में किरन छठ पूजा करने के लिए बच्चों के साथ आई थी। जब भतीजे और बेटे का शव लोगों के हाथों में किरन व दारा देखे तो वह फफक पड़े और बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने पानी का छींटा मारकर होश में लाया। दारा रोते हुए कह रहे थे कि मेरा तो सबकुछ बर्बाद हो गया। मेरे घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। हम अपने घर कैसे जाएंगे? परिवार के लोगों को क्या जवाब देंगे? इतना कहते हुए वह बेहोश हो जा रहे थे। पिंटू का भी रोते-रोते बुरा हाल हो गया था। उन पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था। सिर से पिता का साया, इकलौते दुलारा बेटा व मामा कहने वाला इकलौता भांजा उनसे हमेशा के लिए छीन चुका था।

पहले पोते, फिर दादा का मिला शव परिवार के लोग रात से ही तलाश कर रहे थे, सुबह जब लोग ताल की तरफ गए तो एक मासूम का शव देखा। इसके बाद परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस को अनुमान हो गया है कि पीतांबर व उनका नाती भी इसी ताल में है। इसके बाद पुलिस लोगों की मदद से तलाश करानी शुरू कर दी। कुछ देर में गोताखोर भी पहुंच गए। कुछ देर बाद पीतांबर का और फिर उनके नाती का शव बरामद किया गया। तीनों शव मिलते ही लोग दहाड़ मारकर रोने लगे

घर के इकलौते चिराग थे शिवांश और दिव्यांश शिवांश और दिव्यांश अपने-अपने घरों के इकलौते चिराग थे। दोनों ही बच्चे अपनी दो-दो बहनों के बाद घर के इकलौते भाई थे। घर की रौनक और उम्मीदों के वे दोनों दीपक एक झटके में बुझ गए। सोचिए उस मां किरण पर क्या गुजर रही होगी जो मायके में छठ का पावन पर्व मनाने आई थी। लेकिन मायके की दहलीज उसके बेटे की अर्थी बन गई। पीतांबर चौहान के दो बेटे कुलभास्कर उर्फ पिंटू चौहान व सृजन चौहान व तीन बेटियां हैं। घर पर पीतांबर चौहान की पत्नी विद्यावती देवी और दिव्यांश की माता किरन सहित पूरे परिवार का विलाप देखकर पत्थरदिल इंसान की भी आंखें नम हो गईं। नेमा गांव

मासूमों की जिद ने तो नहीं लील ली तीन जिंदगियां दोनों मासूम अपने घर के इकलौते चिराग थे, इसलिए परिवार का हर कोई सदस्य उन्हें बहुत दुलार व प्यार देता था। सुबह पीतांबर दरवाजे पर बैठे थे, इसलिए बच्चे उन्हें टहलने के लिए जिद करने लगे। जिद के आगे वह भी अपने को रोक नहीं पाए और नाती और पोते को लेकर टहलने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वह लौट कर घर नहीं आए। ताल में डेंगी नाव रहती है। लोगों का अंदेशा है कि हो सकता है मासूम डेंगी पर चढ़ने की जिद किए हों और फिर हादसा हो गया हो। एक को बचाने में दूसरे व फिर तीसरे की जान चली गई होगी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी कोई कर नहीं रहा है। परिजन बदहवास हैं और अभी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं।