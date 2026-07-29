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शादी के 6 महीने बाद ही पेड़ से लटके मिले पति-पत्नी के शव, लव मैरिज का दर्दनाक अंत

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर में नव विवाहित दंपति के शव फंदे से लटकता मिला सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहली नजर में ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। पति-पत्नी के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था।

bodies of a couple who had a love marriage six months ago were found hanging
6 महीने पहले लव मैरिज करने वाले दंपति के शव पेड़ से लटके मिले

UP News: यूपी के कुशीनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बुधवार की दोपहर आम के पेड़ से नव विवाहित दंपति के शव फंदे से लटकते मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

ये घटना हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जिंदा छपरा का है। इस गांव के रहने वाले दयानिधि भारती के 20 वर्षीय बेटे रितेश भारती का खड्डा के वार्ड नंबर-10 निवासी गोपाल शर्मा की बेटी पूजा शर्मा से लव अफेयर था। करीब छह महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी,जिसके बाद पूजा रितेश के घर रहने लगी थी। लोगों का कहना है कि शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बुधवार को दोनों गांव के पास स्थित छठ घाट के निकट आम के बाग में पहुंचे और एक ही पेड़ की डाल से अलग-अलग दुपट्टों का फंदा बनाकर जान दे दी। दोपहर में बाग की ओर गए लोगों ने दोनों को फंदे से लटकता देखा तो पुलिस को सूचना दी।

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सूचना मिलते ही हनुमानगंज थानाध्यक्ष दिग्विजय नारायण राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। हनुमानगंज थानाध्यक्ष दिग्विजय नारायण राय ने बताया कि नवविवाहित दंपती के शव फंदे से लटकते मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले में कुशीनगर एएसपी सिद्धार्थन वर्मा ने बताया कि कुछ ही महीने पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

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अमेठी में भी नव विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला

उधर, अमेठी जिले में भी 18 वर्षीय एक नव विवाहिता का कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के सहारे पंखे के हुक से शव लटक मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने महिला की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया।

जायस कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर मुखतिया गांव के रहने वाले बसंत की पत्नी नीतू की शादी बीती 8 जुलाई में को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति महाराष्ट्र में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए चला गया। घर पर विवाहिता और अन्य परिवार के सदस्य रहते थे। बुधवार सुबह कमरे के अंदर साड़ी के सहारे पंखे के हुक से नव विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था। सुबह विवाहिता के ना उठने पर घर वालों ने खिड़की से देखा तो विवाहिता का फांसी से नीचे लटक रहा था और उसके पैर जमीन से छू रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने बेटी की हत्या कर फांसी से शव लटकाए जाने का आरोप लगाया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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