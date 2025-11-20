Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBodies exchanged at the post-mortem house; people from Fatehpur took away the body of a Jaunpur man
पोस्टमार्टम हाउस में बदल गए शव, जौनपुर के व्यक्ति की लाश फतेहपुर के लोग लेकर चले गए

Thu, 20 Nov 2025 09:28 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस में गुरुवार को लापरवाही का एक बड़ा मामला देखने को मिला। जौनपुर के व्यक्ति का शव फतेहपुर के लोग लेकर चले गए। मामले की जानकारी होते ही खलबली मच गई। गनीमत रही कि कुछ ही देर बाद इस पता चल गया और शव रास्ते से ही वापस पोस्टमार्टम हाउस लाया गया।

रोज की तरह गुरुवार को भी पोस्टमार्टम हाउस पर शव लाने-ले जाने का क्रम चल रहा था। इसी दौरान फतेहपुर के खागा विजयनगर रेलवे कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र कुमार केसरवानी और जौनपुर के मीरगंज निवासी 57 वर्षीय अवधेश कुमार उमर वैश्य के शवों का पोस्टमार्टम हुआ। रेलकर्मी जितेंद्र कुमार की ट्रैक पर काम करते समय कालिंदी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हुई थी, वहीं किराना व्यवसायी अवधेश कुमार की मौत सड़क हादसे में हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को सील कर दिए गए।

शव सुपुर्द करने के दौरान ही चूक हो गई और जितेंद्र के घरवाले अवधेश का शव लेकर फतेहपुर के लिए निकल गए। कुछ देर बाद अवधेश के घरवालों को शव दिया गया तो उन्होंने कर्मचारियों से मृतक का चेहरा दिखाने को कहा। चेहरा देखते ही उनके होश उड़ गए, शव किसी दूसरे का था। इसका पता चलते ही खलबली मच गई।

आनन-फानन में मर्च्युरी से तीन शवों को लेकर निकले लोगों से मोबाइल पर संपर्क कर मृतक का चेहरा देखने और तत्काल वापस आने को कहा गया। बांदा तथा बारा शव लेकर जा रहे लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोक कर शवों को देखा और अपने ही परिजन होने की बात बताई। फतेहपुर के लिए निकले जितेंद्र कुमार के परिजन सुलेमसराय पहुंचे थे। उन्होंने शव देखा तो अवाक रह गए। शव किसी और का था। वह तत्काल मर्च्युरी वापस आए और शव की अदला-बदली हुई। तब दोनों परिवार अपने परिजन का शव लेकर घर गए।

सीएमओ डॉ. एके तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में शवों के बदलने की घटना संज्ञान में आई है। इस प्रकरण में जो दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह अच्छा रहा कि समय रहते संबंधित लोगों को सूचना दे दी गई, जिससे मृतक के परिजनों को सही शव प्राप्त हो गए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
