पोस्टमार्टम हाउस में बदल गए शव, जौनपुर के व्यक्ति की लाश फतेहपुर के लोग लेकर चले गए

यूपी के प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस में गुरुवार को लापरवाही का एक बड़ा मामला देखने को मिला। जौनपुर के व्यक्ति का शव फतेहपुर के लोग लेकर चले गए। मामले की जानकारी होते ही खलबली मच गई। गनीमत रही कि कुछ ही देर बाद इस पता चल गया और शव रास्ते से ही वापस पोस्टमार्टम हाउस लाया गया।

रोज की तरह गुरुवार को भी पोस्टमार्टम हाउस पर शव लाने-ले जाने का क्रम चल रहा था। इसी दौरान फतेहपुर के खागा विजयनगर रेलवे कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र कुमार केसरवानी और जौनपुर के मीरगंज निवासी 57 वर्षीय अवधेश कुमार उमर वैश्य के शवों का पोस्टमार्टम हुआ। रेलकर्मी जितेंद्र कुमार की ट्रैक पर काम करते समय कालिंदी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हुई थी, वहीं किराना व्यवसायी अवधेश कुमार की मौत सड़क हादसे में हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को सील कर दिए गए।

शव सुपुर्द करने के दौरान ही चूक हो गई और जितेंद्र के घरवाले अवधेश का शव लेकर फतेहपुर के लिए निकल गए। कुछ देर बाद अवधेश के घरवालों को शव दिया गया तो उन्होंने कर्मचारियों से मृतक का चेहरा दिखाने को कहा। चेहरा देखते ही उनके होश उड़ गए, शव किसी दूसरे का था। इसका पता चलते ही खलबली मच गई।

आनन-फानन में मर्च्युरी से तीन शवों को लेकर निकले लोगों से मोबाइल पर संपर्क कर मृतक का चेहरा देखने और तत्काल वापस आने को कहा गया। बांदा तथा बारा शव लेकर जा रहे लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोक कर शवों को देखा और अपने ही परिजन होने की बात बताई। फतेहपुर के लिए निकले जितेंद्र कुमार के परिजन सुलेमसराय पहुंचे थे। उन्होंने शव देखा तो अवाक रह गए। शव किसी और का था। वह तत्काल मर्च्युरी वापस आए और शव की अदला-बदली हुई। तब दोनों परिवार अपने परिजन का शव लेकर घर गए।