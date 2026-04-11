नावों को बना दिया मोटरबोट, लाइफ जैकेट तक नहीं; मथुरा हादसे में अबतक 11 की मौत

मथुरा में 11 श्रद्धालुओं की हुई मौत के बाद बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोटरबोट में सुरक्षा के मानक पूरे ना होने पर भी सवाल उठे हैं। मोटरबोट में तादात से अधिक सवार तो थे ही,इसमें किसी ने लाइफ जैकेट पहनना तो दूर बोट में एक भी लाइफ जैकेट भी नहीं थी।

लुधियाना (पंजाब) के तीर्थयात्रियों की भरी नाव शुक्रवार की दोपहर मथुरा में यमुना नदी में डूब गई। छह महिलाओं समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर से ढाई किमी दूर स्थित केशी घाट के पास हुआ। हादसा पांटून पुल का भारी हिस्सा नाव से टकराने की वजह से हुआ। पंजाब-हरियाणा के 132 श्रद्धालुओं का दल ब्रज की यात्रा पर था। देवराहा बाबा घाट तक नौका विहार के लिए यह दल शुक्रवार दोपहर ढाई बजे केसी घाट पहुंचा। मोटर संचालित प्राइवेट नावों (मोटर बोट) से घूमना तय हुआ।

पांटून पुल से टकराकर मोटर बोट पलटी एक मोटर बोट पर 43 लोग सवार हुए, तो चालक ने छह लोगों को दूसरी नाव पर शिफ्ट कर दिया। 37 लोगों के साथ मोटर बोट मांट-वृंदावन के बीच स्थित पांटून पुल के निकट पहुंची, तो पाया कि सिल्ट सफाई के लिए पांटून पुल को जेसीबी से साइट में किया हुआ है। आगे जाना मुश्किल है। ऐसे में चालक ने जैसे ही मोटर बोट को मोड़ना चाहा, उसी समय पांटून पुल का एक हिस्सा नाव से टकरा गया और वह असंतुलित होकर नदी में डूबने लगी।

मोटरबोट में नहीं थी एक भी लाइफ जैकेट वृंदावन के केशीघाट पर हुए हादसे में 11 श्रद्धालुओं की हुई मौत के बाद बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोटरबोट में सुरक्षा के मानक पूरे ना होने पर भी सवाल उठे हैं। मोटरबोट में तादात से अधिक सवार तो थे ही,इसमें किसी ने लाइफ जैकेट पहनना तो दूर बोट में एक भी लाइफ जैकेट भी नहीं थी। यमुना में चल रहीं मोटर वोट कितनी खतरनाक हैं, इसका खुलासा वृंदावन में हुए हादसे के बाद सामने आ गया है।

नावों में मोटर लगाकर बनाया जा रहा मोटरबोट वृंदावन में हुए हाइसे ने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। मानकों को दरकिनार कर नावों में मोटर लगा उन्हें चलाया जा रहा है, तादात से अधिक सवारियों को भरकर यमुना की सैर कराई जा रही है। लापरवाही इस कदर है कि इन मोटरबोट में लाइफ जैकेट तक नहीं होती है। शुक्रवार को वृंदावन के केशीघाट के समीप यात्रियों से भरी मोटरबोट पांटून पुल से टकराने के बाद हुए हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी में मोटर वोट के संचालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।