रेलवे डैम पर पिकनिक मनाने गए छात्रों की नाव पलटी, रील बनाते समय चार लोग डूबे, एक का शव बरामद
झांसी में दर्दनाक हादसा हो गया। प्रेमनगर थाना के गढ़िया गांव स्थित रेलवे डैम में पिकनिक मनाने के दौरान नाव पर बैठकर छात्रों ने रील बनाई। इसी दौरान नाव अनियंत्रित हो गई और डैम में ही नाव पलट गई।
Jhansi News: यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा हो गया। प्रेमनगर थाना के गढ़िया गांव स्थित रेलवे डैम में पिकनिक मनाने के दौरान नाव पर बैठकर छात्रों ने रील बनाई। इसी दौरान नाव अनियंत्रित हो गई और डैम में ही नाव पलट गई। जिससे नाव में सवार चार दोस्त पानी में डूब गए। दो को ग्रामीणों ने बचा लिया। जबकि दो 11वीं के छात्र लापता हो गए। सोमवार करीब 16 घंटे के रेस्क्यू के बाद एक का शव बरामद हुआ है। एसडीआरएफ जालौन ने दूसरे तलाश तेज कर दी है।
नगरा के नूरनगर निवासी आतिफ मंसूरी (19) बेटा शहजाद मंसूरी एक निजी कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्र था। रविवार की देर शाम पेपर खत्म होने पर अपनी कक्षा के दोस्त प्रेमगंज निवासी वेदांश यादव (19) बेटा विश्वजीत यादव, मोहल्ला महावीरनपुरा निवासी श्रवण तिवारी (19) बेटा विजय तिवारी, और लहरगिर्द निवासी शौर्य (18) बेटा वेदांत चंद्र के साथ ट्यूशन की कहकर निकले थे। पर, चारों गढ़िया गांव स्थित रेलवे डैम पहुंचे। वहां पहले पड़ी नाव उठाकर पानी में उतार दी और सभी सवार हो गए। इसी बीच यह लोग खड़े होकर रील बनाने लगे।
शोर सुनकर दौड़े ग्रामीण
गहरे पानी में पहुंचते ही नाव डगमगाने लगी और पलट गई। जिससे चारों छात्र पानी में डूब गए और चीखने लगे। शोर सुनकर करीब ही बकरियां चरा रहा कल्लू केवट नाव लेकर डैम के पानी में चला गया। उसने श्रवण तिवारी और शौर्य को बचा लिया। लेकिन, तब तक वेदांश और आतिफ पानी में डूब गए। सूचना पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। गोताखोरों मदद ली। पर, रात गहरी होने से ऑपरेशन रोक दिया गया।
एक छात्र की तलाश जारी
सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 9 बजे आतिफ मंसूरी के शव गहरे पानी से बरामद हुआ तो इकलौते बेटे के लिए परिजन बिलख पड़े। वहीं वेदांश यादव की तलाश जारी है। एसडीआरएफ जालौन की टीम ने भी रेस्क्यू शुरू कर दिया है। एसडीएम सदर गोपेश तिवारी ने बताया कि 4 छात्र गढ़िया गांव स्थित रेलवे डैम में डूब गए थे। सोमवार एक शव बरामद हुआ है। दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें