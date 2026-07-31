Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखीमपुर में नाव हादसा; शारदा नदी में पलटी बोट, 2 लोग लापता, 7 का रेस्क्यू हुआ

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, पड़रिया तुला (लखीमपुर खीरी)
Follow us on Google News
share

लखीमपुर खीरी में उफनाई शारदा नदी पार करते समय नौ लोगों से भरी नाव बेलहा सिकटिहा के पास तेज लहरों में पलट गई। हादसे में सात लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि दो लोग लापता हैं। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश में राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया।

Boat accident in Lakhimpur; boat capsizes in Sharda River
लखीमपुर खीरी में नाव हादसे में 9 लोग डूबे, 7 का रेस्क्यू, 2 लोग अब भी लापता हैं

लखीमपुर खीरी में उफनाई शारदा नदी को नाव से पार कर रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। लहरों के सामने नाव पलट गई और नाव पर सवार नौ लोग डूबने लगे। इनमें से सात लोग तो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन दो लोग अभी भी लापता हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस, प्रशासन की टीम तलाश शुरू कर दी है। गोला तहसील का बेलहा सिकटिहा और कई अन्य गांव शारदा नदी के किनारे बसे हैं। इन दिनों शारदा उफान पर हैं। बताया जाता है कि नदी के उस पार गौढ़िया हैं, जहां पशु पालन का काम होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग गुरुवार दोपहर नाव पर सवार होकर दूसरे छोर की ओर जा रहे थे। नाव पर नौ लोग सवार थे। ये लोग गंगाबेहड़, करसौर के निवासी थे। बेलहा सिकटिहा के पास नाव पहुंची तो लहरों के सामने टिक नहीं पाई और पलट गई।

7 लोग तैरकर निकले, 2 लोग लापता

तहसीलदार गोला अरुण कुमार सोनकर ने बताया कि नाव पर सवार सात लोग तो तैरकर निकल आए, लेकिन दो लोग अभी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। मौके पर तहसील प्रशासन के अलावा भीरा, फूलबेहड़, बिजुआ की मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है। बाढ़ के हालातों के बीच गुरुवार दोपहर हुए नाव हादसे ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। शारदा में उफान के कारण बहाव बहुत तेज है। जिसके चलते नाव डगमगा गई और उसमें सवार नौ लोग पानी में गिर गए। नाव में कितने लोग सवार होकर आ जा रहे हैं। इसकी निगरानी प्रशासन नहीं कर रहा है। लापता दो लोगों की तलाश के लिए मौके पर स्थानीय लोगों के साथ गोताखोरों ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान रुक गया। एनडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में मौत बनकर दौड़ी स्पीड बोट, दूसरे नाव पर चढ़ी, एक युवक की मौत
ये भी पढ़ें:GDA की नई पहल, अब AI बोट करेगा नक्शे की जांच, तुरंत बताएगा कहां है कमी

नाव से शारदा नदी पार कर रहे थे

गुरुवार के दिन गोला तहसील की ग्राम पंचायत करसौर के मजरा चकपुरवा निवासी वीरेंद्र उर्फ चिंटू,सुभाष पुत्र शिवचरण,अनूप उर्फ कल्लू पुत्र रामचन्द्र भूरे पुत्र परसराम,राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भगवानदीन,सोनू पुत्र विजेंद्र सुशील पुत्र जोधराम नयापुरवा व रामधार पुत्र श्रीराम बेलहा सिकिटिहा थाना भीरा तथा कल्लू पुत्र रहूफ गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ शारदा नदी के उस पार बनी गौड़ी पर खाना देने व दूध लेने नाव से गये थे। दोपहर बाद वापस होते वक्त शारदा नदी के सामने भीरा थाने के बेलहा सिकिटिहा गांव के सामने नदी में पानी का बहाव तेज होने व नाव पर भार होने की वजह से नाव नदी में पलट गई और सभी नाव सावर नदी की तेज धार में बहने लगे।

ये भी पढ़ें:गंगा में नॉनवेज पार्टी मामले में अरेस्ट 5 आरोपियों को कोर्ट से राहत, जमानत मिली

लापता लोगों की तलाश जारी

जिसके बाद इसमें से सात लोग नदी से तैरकर अपनी जान बचाते हुए नदी के बाहर आये और स्थानीय लोगों को नाव डूबने की सूचना दी। जबकि दो लोग अभी भी लापता है जिनकी पहचान सोनू पुत्र विजेंद्र (20) निवासी चकपुरवा करसौर और कल्लू पुत्र रहूफ निवासी गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार गोला ने स्थानीय लोगों व गोताखोरों की मदद से लापता युवकों की तलाश में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Lakhimpur Kheri अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।