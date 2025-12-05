नीले ड्रम वाली मुस्कान के पिता की बढ़ी परेशानी, घर की दीवारों पर लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर

संक्षेप: मेरठ के सनसनीखेज नीले ड्रम कांड की मुख्य आरोपी मुस्कान का परिवार उसके कारनामों से बेहद परेशान है। परिवार और पिता की न सिर्फ बदनामी हो रही है बल्कि उनका धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। ऐसे में उन्होंने अपने घर की दीवारों पर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया है।

मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में जेल में बंद मुख्य आरोपी मुस्कान के कारनामों का खामियाजा अब उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मुस्कान की करतूतों के कारण उसके पिता का पुश्तैनी व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। इससे तंग आकर उन्होंने एक बार फिर अपने इंदिरा नगर स्थित घर की दीवारों पर 'मकान बिकाऊ' (For Sale) के पोस्टर लगा दिए हैं। सोशल मीडिया पर इन पोस्टरों की तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जो परिवार की बदहाली को बयां कर रही हैं।

मुस्कान के इंदिरा नगर स्थित घर के बाहर ही उनके पिता की सर्राफ (ज्वैलरी) की दुकान है। इस वारदात से पहले उनका व्यापार ठीक-ठाक चल रहा था और परिवार सामान्य जीवन जी रहा था। मार्च में हुए खौफनाक वारदात से पूरे देश में सनसनी फैली थी। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की चाकू से हत्या की। इसके बाद शव के टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डाल दिया था। यही नहीं, हत्याकांड के बाद घर पर ही शव से भरा ड्रम छोड़कर प्रेमी के साथ घूमने हिमाचल चली गई थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में मुस्कान के परिवार की बदनामी शुरू हो गई थी।

वारदात से जुड़ी बदनामी इस कदर फैली कि ग्राहकों ने मुस्कान के पिता की दुकान पर आना पूरी तरह बंद कर दिया। पिता के अनुसार, उनके काम में भारी गिरावट आई है और उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापार चौपट होने और लगातार सामाजिक बहिष्करण के कारण परिवार मानसिक तनाव से जूझ रहा है।

दूसरी बार लगाए गए 'बिकाऊ' पोस्टर यह पहली बार नहीं है जब मुस्कान के पिता ने अपने घर पर इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। बदनामी और आर्थिक संकट के चलते पहले भी उन्होंने यह कदम उठाया था। अब एक बार फिर, धंधा पूरी तरह चौपट हो जाने के बाद, परिवार ने इस घर को बेचकर कहीं और जाने का मन बना लिया है। पिता का कहना है कि अब इस शहर और इस घर में रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है।