Hindi NewsUP NewsBlue Drum incident; Before Saurabh's murder, there was an old man with Muskan, testimony of the drug store owner

नीला ड्रम कांड; सौरभ की हत्या से पहले मुस्कान के साथ कोई बुजुर्ग भी था, दवा दुकानदार की गवाही

मेरठ के सनसनीखेज नीला ड्रम कांड यानी सौरभ हत्याकांड में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। सौरभ को मारने के लिए बेहोशी की दवा लेने गई मुस्कान के साथ दुकान पर एक बुजुर्ग भी था। दवा दुकानदार ने मंगलवार को कोर्ट में गवाही दी। दुकानदार ने मुस्कान को पहचाना भी है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:04 PM
पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान का मामला देशभर में चर्चित हुआ था। मेरठ के इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल की सलाखों में हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में मुस्कान को दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक की गवाही हुई। मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी ने मुस्कान की पहचान करते हुए बताया कि उसने ही दवा खरीदी थी। यह भी बताया कि मुस्कान के साथ एक बुजुर्ग भी उनकी मेडिकल स्टोर पर आए थे। कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर दवा दी तो बताया कि मुस्कान ने मोबाइल में डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। इसके बाद बिल बनाकर दवा दी गई थी। बिल पुलिस को जांच के दौरान दिखाया और सुरक्षित कराया था।

ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ राजपूत की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने नृशंस तरीके से हत्या की थी। मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाला सौरभ बाद में लंदन की एक बेकरी में जॉब करने लगा था। बेटी और पत्नी मुस्कान के जन्मदिन पर वह इंडिया आया था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया। 25 फरवरी को बेटी और 27 को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया।

ये भी पढ़ें:सौरभ को बेहोश किया, चाकू मारे, शव के टुकड़े…, मुस्कान के मां-पिता का बयान दर्ज

इसी बीच मुस्कान ने बचपन के साथी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा देकर बेहोश किया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। कत्ल के बाद साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के कई टुकड़े किए और नीले ड्रम में डालकर उसर से सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया था। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल में मौज मनाने चले गए थे। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ आए और अगले दिन 18 मार्च को मामले का खुलासा हुआ। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लाश बरामद कर ली थी। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को जेल भेजा गया, जिसके बाद से दोनों जेल में बंद हैं।

मेडिकल स्टोर संचालक ने की मुस्कान की पहचान

सौरभ हत्याकांड में केस का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में चल रहा है। केस में 36 गवाहों की गवाही होनी है। अभी तक सात गवाह की गवाही हो चुकी है। मंगलवार को खैरनगर के उषा मेडिकल स्टोर के मालिक अमित जोशी की कोर्ट में गवाही हुई। अमित को वीडियो कांफ्रेंस से जेल में मौजूद मुस्कान-साहिल को दिखाया गया। अमित ने मुस्कान की पहचान करते हुए बताया कि इसी महिला ने मेडिकल स्टोर से दवाएं ली थी। अमित से पूछा गया दवा किस आधार पर दी तो बताया कि मुस्कान ने मोबाइल पर डॉक्टर अरविंद देशवाल का पर्चा दिखाया था, जिस पर दवा लिखी थी। मुस्कान के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था, जिस कारण शक नहीं हुआ। बताया कि मुस्कान को पर्चे पर लिखी दवाओं के साथ मिडजोलम इंजेक्शन दिया था। इन दवाओं का बिल भी बनाया था, जो पुलिस को जांच के दौरान दिया गया है।

अभी तक केस में इन आठ लोगों की हुई गवाही

1. बबलू उर्फ राहुल (सौरभ का भाई)

2. ब्रिजेश (एफआईआर दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल)

3. रेनू देवी (सौरभ की मां)

4. सैफुद्दीन (ड्रम विक्रेता)

5. राकेश (चाकू विक्रेता)

6. आशु (सीमेंट विक्रेता)

7. अरविंद देशवाल (मुस्कान को दवा देने वाले डॉक्टर)

8. अमित जोशी (मेडिकल स्टोर संचालक)

