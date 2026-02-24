Hindustan Hindi News
मेरठ वाली मुस्कान से लखनऊ के अक्षत तक पहुंची नीले ड्रम की साजिश, पिता के शव के टुकड़े छुपाए

Feb 24, 2026 03:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मेरठ वाली मुस्कान के बाद अब लखनऊ के अक्षत के नीले ड्रम की चर्चा है। नीले ड्रम की साजिश लखनऊ तक पहुंच गई है। लखनऊ में बेटे ने ही कारोबारी पिता के टुकड़े कर शव को नीले ड्रम में छुपा दिए। इस वारदात से सनसनी फैल गई है।

यूपी में एक बार फिर नीले ड्रम वाली साजिश चर्चा में है। मेरठ वाली मुस्कान से अब लखनऊ के अक्षत तक नीले ड्रम की साजिश पहुंची। लखनऊ में बेटे ने ही कारोबारी पिता के टुकड़े कर शव को नीले ड्रम में छुपा दिए। इससे पहले मेरठ के ब्रह्मपुरी में मार्च 2025 को मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति व मर्चेंट नेवी के अधिकारी सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद नीले ड्रम में शव भरकर उसमें सीमेंट भर दी थी। इसके बाद नीला ड्रम चर्चा में आया था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि अक्षत ने मेरठ कांड की कहानी सोशल मीडिया पर देखकर ही नीले ड्रम का चुनाव किया था।

डीसीपी ने बताया कि अक्षत शुक्रवार को पिता की हत्या करने के बाद अगले दिन उनकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचा था। पुलिस ने तहरीर ले ली थी। इसके बाद तफ्तीश शुरू की तो दोनों की लोकेशन एक साथ मिली। इसके बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने अक्षत को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। सीसी कैमरों की तफ्तीश की। सीसी कैमरों में वह रात में घर से बैग लेकर निकलता दिखा। पुलिस के सवाल जवाब में ‌अक्षत फंस गया। सीसी कैमरों की पुलिस ने फुटेज दिखाई। फिर उसने हत्या की बात स्वीकार की और परत दर परत खुलती गई।

प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि वह पिता के डांटने के कारण काफी समय से हत्या की योजना बना रहा था। मौका पाते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। 20 फरवरी को तड़के करीब 4:30 बजे पिता की गोली मार कर हत्या की। इसके बाद आरी से उनके हाथ-पैर काटकर एक बैग में भरे थे। अगले दिन रात में बैग लेकर वह करीब 10 किमी दूर सदरौना गया। वहां हाथ-पैर फेंक आया था। पुलिस अब बरामदगी का प्रयास कर रही है। पुलिस देर रात बरामदगी के लिए अक्षत को लेकर वहां पहुंची जहां उसने हाथ पैर फेंकने की बात स्वीकार की थी। आरी बरामदगी का भी पुलिस प्रयास कर रही है।

नीले ड्रम में भर दिया था धड़

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अक्षत ने पिता का धड़ चादर और बिस्तर में लपेटा था। इसके बाद उसे नीले ड्रम में भरकर रख दिया था। पुलिस ने जब शव बरामद किया तो वह पूरी तरह से गल चुका था। भीषण दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

हत्या के बाद गद्दे के नीचे छिपाई थी रायफल

पिता की हत्या के बाद अक्षत ने रायफल गद्दे के नीचे छिपा दी थी। पुलिस ने पूछताछ की तो अक्षत ने गद्दे के नीचे से रायफल निकालकर दे दी। पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। डीसीपी ने बताया कि अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। उसकी तलाश की जा रही है।

