मुस्कान को फांसी तब तक नहीं जब तक..., अनामिका अंबर ने जेल में की मुलाकात, यह अपील भी की

नीला ड्रम कांड की कातिल और फांसी की सजा पा चुकी मुस्कान से जेल में कवियित्रि अनामिका जैन अंबर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अंबर ने मुस्कान की फांसी को टालने की अपील भी कर दी है।

नीला ड्रम कांड से चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान से गुरुवार को प्रसिद्ध कवियित्री अनामिका जैन अंबर ने मुलाकात की। इस दौरान मुस्कान के चेहरे पर पश्चाताप, फांसी का डर और अपने बच्ची से बिछड़ने का खौफ साफ दिखाई दिया। जेल से निकलने पर अनामिका ने मीडिया से मुस्कान के हालात पर बात की और उसकी फांसी को टालने की अपील की।

जैनमुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज के जन्मदिन पर जेल प्रशासन की अनुमति से सौरभ जैन सुमन और डॉ. अनामिका जैन अंबर कैदियों को फल वितरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुस्कान से भी मुलाकात की।

जेल से बाहर आने पर मीडिया से बातचीत में कवियित्री ने कहाकि निश्चित तौर पर मुस्कान ने जघन्य अपराध किया है। हमने उससे कहा कि आपने बहुत गलत तो किया है। अब क्या ऐसा हो कि आपके कर्म कटे। आपने जो किया वह वापस तो नहीं हो सकता है लेकिन आपने बच्चियों के लिए जो भी सोचा हो वह सफल होना चाहिए।

अनामिका ने कहा कि मुस्कान ने जो भी अपराध किया हो, इसमें उसकी बेटियों का क्या दोष है। मुस्कान की आंखों में पश्चाताप, मरने और बच्चों से अलग होने का डर साफ दिखाई दिया है। ऐसे में यह मन में आता है कि उसे आजीवन कारावास हो, सजा पूरी हो लेकिन बच्चों के कारण उस मां को जिंदा रखा जाए।

मुस्कान से सहानुभूति नहीं, बच्चियों की चिंता उन्होंने साफ किया कि उनकी सहानुभूति मुस्कान से बिल्कुल नहीं है। वह केवल उनकी दोनों बच्चियों की चिंता कर रही हैं। ऐसे में चाहती हैं कि बच्चों के बड़े होने तक उसकी फांसी को टाला जाए। यह भी कहा कि वह दोनों बच्चियों का खर्च भी उठाने के लिए तैयार हैं।

बच्चियों का खर्च उठाने को तैयार अनामिका के साथ जेल पहुंचे सौरभ जैन ने बताया कि पिछले डेढ़ वर्ष में आज तक कोई भी मुस्कान से मिलने यहां नहीं पहुंचा। ऐसे में सौरभ सागर महाराज का आशीष पहुंचा तो मुस्कान की आंखें नम हो गईं। कहा कि मुस्कान की बिटिया के विवाह और उसकी संपूर्ण शिक्षा-दीक्षा का आजीवन खर्च वह खुद उठाएंगे। कहा कि वह न्यायालय से अपील करेंगे कि कारागार में जन्मी यह बच्ची जब तक बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक उसकी मां मुस्कान की फांसी की सजा को स्थगित रखा जाए।