मुस्कान को फांसी तब तक नहीं जब तक..., अनामिका अंबर ने जेल में की मुलाकात, यह अपील भी की
नीला ड्रम कांड की कातिल और फांसी की सजा पा चुकी मुस्कान से जेल में कवियित्रि अनामिका जैन अंबर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अंबर ने मुस्कान की फांसी को टालने की अपील भी कर दी है।
नीला ड्रम कांड से चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान से गुरुवार को प्रसिद्ध कवियित्री अनामिका जैन अंबर ने मुलाकात की। इस दौरान मुस्कान के चेहरे पर पश्चाताप, फांसी का डर और अपने बच्ची से बिछड़ने का खौफ साफ दिखाई दिया। जेल से निकलने पर अनामिका ने मीडिया से मुस्कान के हालात पर बात की और उसकी फांसी को टालने की अपील की।
जैनमुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज के जन्मदिन पर जेल प्रशासन की अनुमति से सौरभ जैन सुमन और डॉ. अनामिका जैन अंबर कैदियों को फल वितरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुस्कान से भी मुलाकात की।
जेल से बाहर आने पर मीडिया से बातचीत में कवियित्री ने कहाकि निश्चित तौर पर मुस्कान ने जघन्य अपराध किया है। हमने उससे कहा कि आपने बहुत गलत तो किया है। अब क्या ऐसा हो कि आपके कर्म कटे। आपने जो किया वह वापस तो नहीं हो सकता है लेकिन आपने बच्चियों के लिए जो भी सोचा हो वह सफल होना चाहिए।
अनामिका ने कहा कि मुस्कान ने जो भी अपराध किया हो, इसमें उसकी बेटियों का क्या दोष है। मुस्कान की आंखों में पश्चाताप, मरने और बच्चों से अलग होने का डर साफ दिखाई दिया है। ऐसे में यह मन में आता है कि उसे आजीवन कारावास हो, सजा पूरी हो लेकिन बच्चों के कारण उस मां को जिंदा रखा जाए।
मुस्कान से सहानुभूति नहीं, बच्चियों की चिंता
उन्होंने साफ किया कि उनकी सहानुभूति मुस्कान से बिल्कुल नहीं है। वह केवल उनकी दोनों बच्चियों की चिंता कर रही हैं। ऐसे में चाहती हैं कि बच्चों के बड़े होने तक उसकी फांसी को टाला जाए। यह भी कहा कि वह दोनों बच्चियों का खर्च भी उठाने के लिए तैयार हैं।
बच्चियों का खर्च उठाने को तैयार
अनामिका के साथ जेल पहुंचे सौरभ जैन ने बताया कि पिछले डेढ़ वर्ष में आज तक कोई भी मुस्कान से मिलने यहां नहीं पहुंचा। ऐसे में सौरभ सागर महाराज का आशीष पहुंचा तो मुस्कान की आंखें नम हो गईं। कहा कि मुस्कान की बिटिया के विवाह और उसकी संपूर्ण शिक्षा-दीक्षा का आजीवन खर्च वह खुद उठाएंगे। कहा कि वह न्यायालय से अपील करेंगे कि कारागार में जन्मी यह बच्ची जब तक बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक उसकी मां मुस्कान की फांसी की सजा को स्थगित रखा जाए।
क्या है नीला ड्रम कांड
मेरठ में पिछले साल मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर घर के अंदर ही पति साहिल की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया था। ड्रम को घर में ही छोड़कर साहिल के साथ अय्याशी करने हिमाचल चली गई थी। दोनों के वापस लौटने पर हत्याकांड का खुलासा हुआ। पिछले ही दिनों अदालत ने हत्या को जघन्य बताते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। खौफनाक हत्याकांड के बाद मुस्कान के परिवार ने भी उससे दूरी बना ली है। जेल में कभी कोई उससे मिलने नहीं आया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।