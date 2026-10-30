नीला ड्रम कांड: सौरभ का भाई हादसे में घायल, मुस्कान पक्ष पर हत्या की कोशिश का आरोप

नीला ड्रम कांड के मृतक सौरभ के भाई और हत्याकांड के वादी राहुल बुधवार रात दिल्ली रोड पर कार की टक्कर से घायल हो गए। राहुल ने आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला कर हत्या की साजिश रची गई। उन्होंने मुस्कान पक्ष पर शक जताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता: नीला ड्रम कांड यानी सौरभ हत्याकांड फिर चर्चा में है। दरअसल, नीला ड्रम कांड के वादी और गवाह यानी सौरभ के भाई राहुल बुधवार रात को हादसे में दिल्ली रोड पर घायल हो गए। राहुल ने आरोप लगाया कि यह घटना हमले की है और उनकी हत्या की साजिश की गई। इस मामले में मुस्कान पक्ष पर आरोप लगाया और जांच कराने की मांग की।

सौरभ के बड़े भाई राहुल ने बताया कि बुधवार रात को 11 बजे के आसपास दिल्ली रोड पर बहादुर मोटर्स के पास खड़े थे। इसी दौरान कार सवार एक अज्ञात व्यक्ति आया और उन्हें टक्कर मार दी। बताया कि कार सवार ने कार को बैक किया और दोबारा से टक्कर मारी। बताया कि जान बचाने के लिए गली में भागा और हल्ला मचाया। इस दौरान कार सवार मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। राहुल ने बताया कि उन्हें पैर, हाथ और पसलियों में चोट लगी। राहुल ने घर और दोस्तों को कॉल किया, जिसके बाद घायल को अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद राहुल को छुट्टी दे दी गई।

जिला कारागार पहुंची सौरभ राजपूत की मां कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के साथ सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत गुरुवार दोपहर जिला कारागार पर पहुंची। यहां पर उन्होंने मुस्कान और साहिल पर आरोप लगाए और इनकी जेल ट्रांसफर करने की मांग की। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सजायाफ्ता कैदियों को सेंट्रल जेल भेजने की पूरी प्रक्रिया है। इसके लिए मुख्यालय से आदेश जारी किया जाता है। मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप को फांसी की सजा होने के बाद मुख्यालय को सूचित किया जा चुका है। अधिकारियों के आदेश पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

18 महीने के बाद मकान का ताला खुला वहीं नीला ड्रम कांड के 18 माह बाद बुधवार शाम बंद उस मकान को खोला गया, जिसमें सौरभ और मुस्कान रहते थे। शाम करीब पांच बजे ब्रह्मपुरी पुलिस की मौजूदगी में मुख्य गेट और घर के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे दोनों ताले ईंटों से तोड़े गए। पुलिस ने सौरभ की मां रेणू देवी, बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू और मकान मालिक ओमपाल सिंह की मौजूदगी में घर की तलाशी लेते हुए सामान निकलवाया। पुलिस ने सामान की सूची तैयार कर सौरभ का सामान उसके भाई राहुल को सुपुर्द कर दिया। मकान के दरवाजे खुलते ही सौरभ के स्वजन अंदर पहुंचे। जिस कमरे में सौरभ की हत्या की गई थी, वहां पहुंचते ही मां रेणू देवी और भाई राहुल भावुक हो गए और दोनों फूट-फूटकर रोने लगे।