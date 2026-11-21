नीला ड्रम केस में सजायाफ्ता मुस्कान अपनी बेटी पीहू से मिलना चाहती है। सजा मिलने के बाद से तीन बार उसने पीहू से मिलने के लिए जेल प्रशासन को पत्र लिख चुकी है। गौरतलब है कि पीहू अपने ननिहाल में है और परिजन उससे संबंध नहीं रखना चाहते हैं।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। नीला ड्रम केस में सजायाफ्ता मुस्कान अब बेटी पीहू से मिलने की जिद की रही है। सजा मिलने के बाद से तीन बार बेटी पीहू से मिलने के लिए जेल प्रशासन को चिट्ठी दे चुकी है। हालांकि मुस्कान जब से जेल आई है, उससे मिलने के लिए कोई परिजन नहीं आया है। पीहू अपने ननिहाल में है और परिजनों ने पूर्व में ही साफ कर दिया था कि वो मुस्कान से संबंध नहीं रखना चाहते।

गौरतलब है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च 2025 को घर के अंदर ही पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। कत्ल करने के बाद लाश के पांच टुकड़े किए और नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। इस मामले में जिला जज कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई थी। मुस्कान जेल में सिलाई का काम करने लगी है, जबकि साहिल खेती और बागवानी कर रहा है।

30 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई मुस्कान और साहिल ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने केस से जुड़ी पत्रावली तलब कर ली है। इस मामले में अब 30 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। केस लड़ने के लिए इस बार मुस्कान और साहिल ने निजी अधिवक्ता किए हैं।

नीला ड्रम कांड वाले घर का संगम जल से शुद्धिकरण इससे पहले मुस्कान और साहिल ने जिस मकान में सौरभ की हत्या की थी उसका 1 नवंबर को शुद्धिकरण कराया गया। मकान मालिक का कहना था कि जब से हत्या हुई, तब से मकान का एक हिस्सा बंद पड़ा था और करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ।