फांसी की सजा के बाद बेटी पीहू से मिलने के लिए तड़प रही मुस्कान, जेल प्रशासन को तीन बार लिखी चिट्ठी
नीला ड्रम केस में सजायाफ्ता मुस्कान अपनी बेटी पीहू से मिलना चाहती है। सजा मिलने के बाद से तीन बार उसने पीहू से मिलने के लिए जेल प्रशासन को पत्र लिख चुकी है। गौरतलब है कि पीहू अपने ननिहाल में है और परिजन उससे संबंध नहीं रखना चाहते हैं।
मेरठ, प्रमुख संवाददाता। नीला ड्रम केस में सजायाफ्ता मुस्कान अब बेटी पीहू से मिलने की जिद की रही है। सजा मिलने के बाद से तीन बार बेटी पीहू से मिलने के लिए जेल प्रशासन को चिट्ठी दे चुकी है। हालांकि मुस्कान जब से जेल आई है, उससे मिलने के लिए कोई परिजन नहीं आया है। पीहू अपने ननिहाल में है और परिजनों ने पूर्व में ही साफ कर दिया था कि वो मुस्कान से संबंध नहीं रखना चाहते।
गौरतलब है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च 2025 को घर के अंदर ही पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। कत्ल करने के बाद लाश के पांच टुकड़े किए और नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। इस मामले में जिला जज कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई थी। मुस्कान जेल में सिलाई का काम करने लगी है, जबकि साहिल खेती और बागवानी कर रहा है।
30 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
मुस्कान और साहिल ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने केस से जुड़ी पत्रावली तलब कर ली है। इस मामले में अब 30 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। केस लड़ने के लिए इस बार मुस्कान और साहिल ने निजी अधिवक्ता किए हैं।
नीला ड्रम कांड वाले घर का संगम जल से शुद्धिकरण
इससे पहले मुस्कान और साहिल ने जिस मकान में सौरभ की हत्या की थी उसका 1 नवंबर को शुद्धिकरण कराया गया। मकान मालिक का कहना था कि जब से हत्या हुई, तब से मकान का एक हिस्सा बंद पड़ा था और करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर अपने समर्थकों के साथ इंदिरानगर में ओमपाल सिंह के मकान पर पहुंची। इसी मकान में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की 3 मार्च 2025 की रात को हत्या कर दी थी। ओमपाल सिंह चूंकि फिलहाल पलवल में अपने पैतृक गांव गए हुए हैं, इसलिए मकान पर ताला लगा मिला। ओमपाल सिंह ने साफ मना कर दिया कि उनकी मौजूदगी के बिना मकान का गेट नहीं खुलेगा। इसके बाद मीरा राठौर और उनके साथियों ने मकान के गेट पर संगम का जल छिड़का और नारियल तोड़ा। फिर दीपक और धूप जलाकर मंत्रोच्चारण किया गया और आरती कर शुद्धिकरण किया गया। बता दें कि मीरा राठौर पूर्व में उस समय चर्चा में आईं, जब महाशिवरात्रि पर मीरा ताजमहल में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने पहुंचीं और पूजा करने का भी प्रयास किया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें