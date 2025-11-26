पीएम-सीएम को सिलेंडर से उड़ा दो, युवती ने दी धमकी, फेसबुक लाइव आकर निकाली अपनी भड़ास

पीएम-सीएम को सिलेंडर से उड़ा दो, युवती ने दी धमकी, फेसबुक लाइव आकर निकाली अपनी भड़ास
पीएम मोदी और सीएम योगी को सिलेंडर से उड़ाने की धमकी देते हुए एक युवती ने बुधवार को वीडियो वायरल कर अपनी भड़ास निकाली। फेसबुक पर लाइव होकर उसने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सिलेंडर से उड़ाने की धमकी देते हुए एक युवती ने बुधवार को वीडियो वायरल कर अपनी भड़ास निकाली। फेसबुक पर लाइव होकर उसने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेला कस्बे की रहने वाली आकांक्षा ने बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर काफी तीखी टिप्पणियां कीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर अशोभनीय बातें कहीं। उसने आरोप लगाया कि महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही..नेता सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं और महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वादे ही करते हैं। उसने गैस सिलेंडर का उदाहरण देते हुए आक्रामक तरीके कहा कि इसी सिलेंडर में बांधकर पीएम-सीएम को उड़ा देना चाहिए।
उसने यह भी कहा कि सरकार विरोध करने वालों पर तो तुरंत कार्रवाई तो करती है लेकिन बेटियों के साथ हुए अपराधों में ढिलाई बरतती है। वीडियो में कई निजी शब्दों और सरकार पर व्यक्तिगत कटाक्ष भी किए। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। आकांक्षा फेसबुक पर आकांक्षा बेला के नाम से सक्रिय है। मूलरूप से कन्नौज जिले के सैय्यापुर गांव की रहने वाली आकांक्षा की शादी छह साल पहले हुई थी।
शादी के एक साल बाद उसने दहेज को लेकर पति पर मुकदमा कर दिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसकी ससुराल इटावा जिले में बताई जा रही है। वर्तमान में वह बेला क्षेत्र में कानपुर रोड पर अपने माता-पिता के साथ रहती है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी बिधूना पी. पुनीत मिश्रा ने बताया कि आपत्तिजनक कमेंट की जानकारी मिली है। वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई होगी। साइबर सेल की टीम और थाने की पुलिस तफ्तीश में लगाई गई है।