पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल, दुकानदार की गोली मारकर हत्या, प्रधान पर आरोप

संक्षेप: यूपी में पंचायत चुनाव भले ही अभी छह महीने दूर है लेकिन इसका खूनी खेल दिखाई देने लगा है। बागपत में शनिवार की सुबह एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप प्रधान पर लगा है। कुछ दिन पहले उसने विवाद के बाद तमंचा दिखाया था।

बागपत में कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में शनिवार की सुबह 5 बजे बदमाशों ने गांव के 55 वर्षीय एक दुकानदार ऋषिपाल को गोली मार दी। गोली लगते ही दुकानदार गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा, जिसे परिजन और ग्रामीण अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी संख्या में लोग जुट हो गए। हत्या का आरोप प्रधान पर लग रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले ही खूनी खेल शुरू हो गया है।

सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। दुकानदार की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पीड़ित परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 10 दिन पूर्व मामूली बात को लेकर वर्तमान प्रधान देवप्रिय से विवाद हुआ था। विवाद के बाद प्रधान ने तमंचा दिखाया था। जिसकी शिकायत की गई थी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।