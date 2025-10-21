Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBloody clashes in Lucknow on Diwali, stone-pelting between two groups, gunfire, 9 injured
दिवाली पर लखनऊ में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में पथराव के बाद चली गोली, 9 लोग घायल

दिवाली पर लखनऊ में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में पथराव के बाद चली गोली, 9 लोग घायल

संक्षेप: दिवाली पर यूपी के लखनऊ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों में पथराव के बाद गोली चली, जिसमें नौ लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है।

Tue, 21 Oct 2025 05:28 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली पर लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के वृंदावन पुलिस चौकी अंतर्गत रेवतापुर में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, पहले पत्थर गुम्मे चले, फिर एक पक्ष ने लाइसेंसी असलहे से फायर झोंक दिया, जिससे 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। साउथ जोन के अधिकारी और पीजीआई कोतवाली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है।

मिली जानकारी के मुताबिक वृन्दावन योजना सेक्टर 8 रेलवे लाइन के पास रेवतापुर गांव है। जहां के रहने वाले सोनू यादव और उनके विपक्षी लोगों में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, सोमवार दोपहर बाद जब लोग दीपावली पर्व मनाने के लिए खरीददारी में व्यस्त थे, तभी करीब 5 बजे वहां दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने लाइसेंसी असलहे से फायर झोंक दिया जिससे सोनू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:101 गांव की पंचायत में लिया तेहरवीं भोज पर रोक का फैसला, ये प्रस्ताव भी

इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेन्द्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम पक्ष से अजय सिंह यादव, विजय यादव, संजय यादव, उषा यादव पत्नी संजय यादव, वर्षा यादव पुत्री संजय यादव, रियावती पत्नी स्व. कृष्ण यादव, प्रीति यादव पत्नी अजय यादव, ज्योति यादव पत्नी विजय यादव और द्वितीय पक्ष के सोनू यादव 26 वर्ष,पुत्र विनेश कुमार यादव के बीच विवाद हुआ था।

विवाद के दौरान दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई। इसी बीच प्रथम पक्ष के लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें नौ घायल है। गोली द्वितीय पक्ष के सोनू यादव के पेट में लगी है। जिनका इलाज एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है, आरोपी फरार हैं,पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |