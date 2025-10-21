दिवाली पर लखनऊ में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में पथराव के बाद चली गोली, 9 लोग घायल

संक्षेप: दिवाली पर यूपी के लखनऊ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों में पथराव के बाद गोली चली, जिसमें नौ लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है।

दिवाली पर लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के वृंदावन पुलिस चौकी अंतर्गत रेवतापुर में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, पहले पत्थर गुम्मे चले, फिर एक पक्ष ने लाइसेंसी असलहे से फायर झोंक दिया, जिससे 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। साउथ जोन के अधिकारी और पीजीआई कोतवाली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है।

मिली जानकारी के मुताबिक वृन्दावन योजना सेक्टर 8 रेलवे लाइन के पास रेवतापुर गांव है। जहां के रहने वाले सोनू यादव और उनके विपक्षी लोगों में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, सोमवार दोपहर बाद जब लोग दीपावली पर्व मनाने के लिए खरीददारी में व्यस्त थे, तभी करीब 5 बजे वहां दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने लाइसेंसी असलहे से फायर झोंक दिया जिससे सोनू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेन्द्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम पक्ष से अजय सिंह यादव, विजय यादव, संजय यादव, उषा यादव पत्नी संजय यादव, वर्षा यादव पुत्री संजय यादव, रियावती पत्नी स्व. कृष्ण यादव, प्रीति यादव पत्नी अजय यादव, ज्योति यादव पत्नी विजय यादव और द्वितीय पक्ष के सोनू यादव 26 वर्ष,पुत्र विनेश कुमार यादव के बीच विवाद हुआ था।