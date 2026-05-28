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मथुरा में भंडारा लगाने को लेकर खूनी संघर्ष, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका, आठ लोग घायल

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
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मथुरा में भंडारा लगाने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में मारपीट के बाद पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र दहल उठा।

मथुरा में भंडारा लगाने को लेकर खूनी संघर्ष, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका, आठ लोग घायल

Mathura News: यूपी के मथुरा में भंडारा लगाने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में मारपीट के बाद पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र दहल उठा। घटना में चार लोगों को गोली लगी है और चार लोग मारपीट में घायल हो गए। इनमें एक ही हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्ष के दर्जन से अधिक नामजद व अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसएसपी ने सीओ के नेतृत्व में पांच टीमें लगाई हैं। सीसीटीवी और वायरल वीडियो के माध्यम से पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

घटना गुरुवार की है। गांव के पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह उर्फ गुड्डी प्रधान और गांव के ही केदार पक्ष के मध्य गांव से होकर गुजर रही अधिकमास की परिक्रमार्थियों के लिए भंडारा लगाया जा रहा था। जिस स्थान पर पार्षद प्रतिनिधि पक्ष के लोग भंडारा लगाने की बात कर रहे थे उसी स्थान पर दूसरे पक्ष के लोगों ने भंडारा लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते जमकर लाठी, डंडे के साथ ही पथराव हो गया शुरू हो गया। इसके बाद दोनों ओर से अवैध असलहों से ताबड़तोड फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा। करीब आधे घंटे तक दोनों ओर से चलीं। फायरिंग का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के आठ लोग घायल हो गए। इनमें हरिओम, रिंकू, रवि और संजू को गोली लग गई और सावित्री देवी, मोहर सिंह, महेश एक अन्य मारपीट और पथराव में घायल हो गए। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनमें संजू की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है।

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घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

गांव में गोलियां चलने से कई लोगों के घायल होने की सूचना पर एसएसपी श्लोक कुमार, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, सीओ रिफाइनरी अनिल कुमार कपरवान ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब दस लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनके कब्जे से असलाह भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष के करीब चार दर्जन नामजद और दो दर्जन से अधिक अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

सीसीटीवी के माध्यम से दबिश दे दबोचे कई

घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना करने के दौरान घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उपद्रव करने वालों की तलाश में जुट गई। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने दोनों पक्षों के घरों में दबिशें देकर कई लोगों को हिरासत में लेकर हथियार बरामद किये हैं। पुलिस ने वाइरल वीडियो और सीसीटीवी से फायरिंग करने वालों को चिन्हित कर तलाश कर रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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