लवमैरिज की रंजिश में खेला खूनी खेल, युवती के पिता की पीट-पीटकर हत्या, शव रखकर लगाया जाम

अमरोहा जिले के पखरौला हाशमपुर गांव में प्रेम विवाह को लेकर चली आ रही रंजिश में युवती के पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट में पिता रूप से घायल हो गए थे।

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले के पखरौला हाशमपुर गांव में प्रेम विवाह को लेकर चली आ रही रंजिश में युवती के पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट में पिता रूप से घायल हो गए थे। रविवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

एएसपी अखिलेश भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो को हिरासत में लिया है। उधर, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने शव जोया रोड पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों के कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम खुल सका। गांव निवासी संजय कुमार की बेटी को वर्ष 2025 में गांव का ही मुख्तार अली बहला-फुसलाकर ले गया था। संजय ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को बरामद किया, लेकिन बाद में युवती ने मुख्तार से प्रेम विवाह करने की बात कही। उसके बयानों के आधार पर मुकदमा बंद कर दिया गया। इसके बाद से युवती मुख्तार के साथ रह रही है। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी।

लाठी-डंडे से किया हमला बताया गया कि शनिवार दोपहर मुख्तार का जीजा इमरान (निवासी फरखना, थाना खुर्जा, जिला बुलंदशहर), संजय के घर के सामने से गुजर रहा था। आरोप है कि उसने वहां कुछ टिप्पणी कर दी। इसे लेकर संजय और उसकी पत्नी सुमन से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इमरान जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। विवाद के दौरान मौके पर भीड़ जुट गई। करीब एक घंटे बाद संजय, उसकी पत्नी सुमन और भतीजा सुनील शिकायत करने मुख्तार के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों में फिर कहासुनी होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान मुख्तार ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर संजय पर डंडों से हमला कर दिया। हमले में संजय गंभीर घायल हो गया।

हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा परिजनों ने घटना के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी और घायल संजय को निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसका उपचार कराया गया। हालत बिगड़ने पर रविवार सुबह संजय की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर डंडों से पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मामले में मुख्तार, जुल्फिकार, इस्तेकार, जब्बार अली और इमरान के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

झगड़े के बाद गांव में कराया गया था समझौता शनिवार दोपहर हुए विवाद के बाद कुछ लोग संजय के घर पहुंचे थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष की ओर से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने की बात कहकर परिवार को डराया गया और इसके बाद समझौते का दबाव बनाया गया। एएसपी ने बताया कि गांव में कुछ लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। हालांकि, संजय की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।