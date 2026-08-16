लवमैरिज की रंजिश में खेला खूनी खेल, युवती के पिता की पीट-पीटकर हत्या, शव रखकर लगाया जाम
अमरोहा जिले के पखरौला हाशमपुर गांव में प्रेम विवाह को लेकर चली आ रही रंजिश में युवती के पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट में पिता रूप से घायल हो गए थे।
Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले के पखरौला हाशमपुर गांव में प्रेम विवाह को लेकर चली आ रही रंजिश में युवती के पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट में पिता रूप से घायल हो गए थे। रविवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
एएसपी अखिलेश भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो को हिरासत में लिया है। उधर, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने शव जोया रोड पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों के कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम खुल सका। गांव निवासी संजय कुमार की बेटी को वर्ष 2025 में गांव का ही मुख्तार अली बहला-फुसलाकर ले गया था। संजय ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को बरामद किया, लेकिन बाद में युवती ने मुख्तार से प्रेम विवाह करने की बात कही। उसके बयानों के आधार पर मुकदमा बंद कर दिया गया। इसके बाद से युवती मुख्तार के साथ रह रही है। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी।
लाठी-डंडे से किया हमला
बताया गया कि शनिवार दोपहर मुख्तार का जीजा इमरान (निवासी फरखना, थाना खुर्जा, जिला बुलंदशहर), संजय के घर के सामने से गुजर रहा था। आरोप है कि उसने वहां कुछ टिप्पणी कर दी। इसे लेकर संजय और उसकी पत्नी सुमन से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इमरान जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। विवाद के दौरान मौके पर भीड़ जुट गई। करीब एक घंटे बाद संजय, उसकी पत्नी सुमन और भतीजा सुनील शिकायत करने मुख्तार के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों में फिर कहासुनी होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान मुख्तार ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर संजय पर डंडों से हमला कर दिया। हमले में संजय गंभीर घायल हो गया।
हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा
परिजनों ने घटना के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी और घायल संजय को निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसका उपचार कराया गया। हालत बिगड़ने पर रविवार सुबह संजय की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर डंडों से पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मामले में मुख्तार, जुल्फिकार, इस्तेकार, जब्बार अली और इमरान के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
झगड़े के बाद गांव में कराया गया था समझौता
शनिवार दोपहर हुए विवाद के बाद कुछ लोग संजय के घर पहुंचे थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष की ओर से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने की बात कहकर परिवार को डराया गया और इसके बाद समझौते का दबाव बनाया गया। एएसपी ने बताया कि गांव में कुछ लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। हालांकि, संजय की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
शव जोया मार्ग पर रखकर लगाया जाम
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार दोपहर संजय का शव जोया रोड पर रखकर जाम लगा दिया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगे जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। काफी प्रयास के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए गांव में भी पुलिस बल तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।