Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBloody clash in Lucknow, policemen pelted with stones; police force deployed in village
लखनऊ में खूनी संघर्ष, पुलिसकर्मियों पर पथराव; गांव में फोर्स तैनात

लखनऊ में खूनी संघर्ष, पुलिसकर्मियों पर पथराव; गांव में फोर्स तैनात

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में दो पक्षों चली आ रही रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। ईंट-पत्थर और लाठियां चलने से दोनों पक्षों के करीब 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने पर करीब 50 महिला, पुरुषों ने उसपर भी पथराव कर दिया।

Fri, 14 Nov 2025 08:54 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में बंथरा गांव में अहम के टकराव के कारण दो पक्षों चली आ रही रंजिश में बुधवार रात खूनी संघर्ष हो गया। ईंट-पत्थर और लाठियां चलने से दोनों पक्षों के करीब 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने पर करीब 50 महिला, पुरुषों ने उसपर भी पथराव कर दिया। घायलों को अस्पताल ले जा रहे वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने दरोगा की तहरीर पर 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि फौजदारी के मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रास एफआईआर हुई है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बंथरा के अंबेडकरनगर वार्ड स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के पास रहने वाले राजकुमार और कल्लू के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। कल्लू के मुताबिक बुधवार रात राजकुमार की ओर से हमले की आशंका के चलते उसने पुलिस बुलाई। इससे आग बबूला राजकुमार ने बेटों व रिश्तेदारों सहित 12 लोगों के साथ मिलकर उसके परिवार पर लाठी डंडों व सरिया से हमला कर दिया। हमले में कल्लू, युवराज, अंकित राज, अमन, खुशबू, रेखा, अर्जुन और रविराज घायल हो गए।

वहीं, राजकुमार पक्ष ने कल्लू व उसके परिवार सहित करीब 24 लोगों पर हमले का आरोप लगाया। जिसमें राजकुमार, हर्ष, अनुराग, आशू, सर्वेश उर्फ अंकुश, पीयूष और बुआ अज्ञात घायल हो गए। इस घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस अस्पताल ले जाने के लिए घायलों को गाड़ी में बिठा रही थी। तभी करीब 50 अज्ञात महिला-पुरुषों ने पुलिस टीम और गाड़ियों पर गाली गलौज करते हुए पत्थराव कर दिया। पुलिस ने खुद को बचाते हुए किसी तरह वाहनों से घायलों को अस्पताल भेजा। एक पक्ष के घायल युवराज, अंकित, सूरज, अर्जुन और अमन को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के राजकुमार, हर्ष, अनुराग, आशू और पीयूष को केजीएमयू में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों के अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुटटी दे दी गई। पुलिस पर हुए पत्थराव मामले में दरोगा श्यामजी मिश्र ने 50 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की गंभीरता देखते हुए एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने भी मौके पर पहुंच कर जांच की है। साथ ही गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।

दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रास एफआईआर, सात गिरफ्तार

बंथरा इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों पक्षों में अहम का टकराव था। मारपीट में घायलों को अस्पताल भेजा गया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रास एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पर हुए पत्थराव को लेकर दरोगा श्यामजी मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। मारपीट के मामले में एक पक्ष से अंकित, सर्वेश उर्फ अंकुश, राम प्रकाश, अखिलेश और दूसरे पक्ष के तुलसीराम, अर्जुन गौतम व युवराज गौतम को गिरफ्तार किया गया है।

ग्रामीण बोले, पुलिस की लापरवाही से हुई घटना

बंथरा में कल्लू व राजकुमार के बीच अर्से से रंजिश चली आ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार को भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। पुलिस के पास शिकायत भी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जिसके नतीजे में बुधवार की देर रात फिर बवाल हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उसपर भी पथराव कर दिया। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस ने पहले की सख्त कार्रवाई की होती तो शायद बुधवार रात की घटना होने से बच जाती।

ये भी पढ़ें:घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, योगी कैबिनेट में 15 से अधिक प्रस्ताव पर आज फैसला
ये भी पढ़ें:चुनाव की तैयारियों के बीच 44 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी, इस मामले में ऐक्शन
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |