लखनऊ में खूनी संघर्ष, पुलिसकर्मियों पर पथराव; गांव में फोर्स तैनात

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में दो पक्षों चली आ रही रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। ईंट-पत्थर और लाठियां चलने से दोनों पक्षों के करीब 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने पर करीब 50 महिला, पुरुषों ने उसपर भी पथराव कर दिया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बंथरा गांव में अहम के टकराव के कारण दो पक्षों चली आ रही रंजिश में बुधवार रात खूनी संघर्ष हो गया। ईंट-पत्थर और लाठियां चलने से दोनों पक्षों के करीब 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने पर करीब 50 महिला, पुरुषों ने उसपर भी पथराव कर दिया। घायलों को अस्पताल ले जा रहे वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने दरोगा की तहरीर पर 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि फौजदारी के मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रास एफआईआर हुई है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

बंथरा के अंबेडकरनगर वार्ड स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के पास रहने वाले राजकुमार और कल्लू के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। कल्लू के मुताबिक बुधवार रात राजकुमार की ओर से हमले की आशंका के चलते उसने पुलिस बुलाई। इससे आग बबूला राजकुमार ने बेटों व रिश्तेदारों सहित 12 लोगों के साथ मिलकर उसके परिवार पर लाठी डंडों व सरिया से हमला कर दिया। हमले में कल्लू, युवराज, अंकित राज, अमन, खुशबू, रेखा, अर्जुन और रविराज घायल हो गए।

वहीं, राजकुमार पक्ष ने कल्लू व उसके परिवार सहित करीब 24 लोगों पर हमले का आरोप लगाया। जिसमें राजकुमार, हर्ष, अनुराग, आशू, सर्वेश उर्फ अंकुश, पीयूष और बुआ अज्ञात घायल हो गए। इस घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस अस्पताल ले जाने के लिए घायलों को गाड़ी में बिठा रही थी। तभी करीब 50 अज्ञात महिला-पुरुषों ने पुलिस टीम और गाड़ियों पर गाली गलौज करते हुए पत्थराव कर दिया। पुलिस ने खुद को बचाते हुए किसी तरह वाहनों से घायलों को अस्पताल भेजा। एक पक्ष के घायल युवराज, अंकित, सूरज, अर्जुन और अमन को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के राजकुमार, हर्ष, अनुराग, आशू और पीयूष को केजीएमयू में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों के अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुटटी दे दी गई। पुलिस पर हुए पत्थराव मामले में दरोगा श्यामजी मिश्र ने 50 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की गंभीरता देखते हुए एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने भी मौके पर पहुंच कर जांच की है। साथ ही गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।

दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रास एफआईआर, सात गिरफ्तार बंथरा इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों पक्षों में अहम का टकराव था। मारपीट में घायलों को अस्पताल भेजा गया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रास एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पर हुए पत्थराव को लेकर दरोगा श्यामजी मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। मारपीट के मामले में एक पक्ष से अंकित, सर्वेश उर्फ अंकुश, राम प्रकाश, अखिलेश और दूसरे पक्ष के तुलसीराम, अर्जुन गौतम व युवराज गौतम को गिरफ्तार किया गया है।