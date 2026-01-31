Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbloody body of a young man was found in the veranda of the Panchayat Secretariat
पंचायत सचिवालय के बरामदे में मिला युवक का लहुलूहान शव, चेहरे को बुरी तरह कूचकर मार डाला

पंचायत सचिवालय के बरामदे में मिला युवक का लहुलूहान शव, चेहरे को बुरी तरह कूचकर मार डाला

संक्षेप:

शाहजहांपुर में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्राम पंचायत सचिवालय के बरामदे में एक युवक का खून से सना शव मिला। मृतक की पहचान रानपुर के रहने वाले 18 वर्षीय कमलेश के रूप में हुई है। युवक के चेहरे पर किसी भारी वस्तु से गंभीर प्रहार किए जाने के निशान मिले हैं।

Jan 31, 2026 12:42 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां अल्हागंज थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्राम पंचायत सचिवालय के बरामदे में एक युवक का खून से सना शव मिला। मृतक की पहचान रानपुर के रहने वाले 18 वर्षीय कमलेश के रूप में हुई है। युवक के चेहरे पर किसी भारी वस्तु से गंभीर प्रहार किए जाने के निशान मिले हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत होने की आशंका जताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुबह करीब छह बजे कंडे पाथने के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने सचिवालय के बरामदे में शव देखा। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम और सीओ जलालाबाद अजय राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की।परिजनों के अनुसार कमलेश के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, जबकि कमलेश खुद भट्टे पर मजदूरी करता था। शुक्रवार रात वह काम से लौटकर घर आया, भोजन किया और घर के बाहर आग तापता रहा। इसके बाद रात करीब नौ बजे वह सोने चला गया। परिजनों का कहना है कि रात में वह कब और किन परिस्थितियों में घर से निकला, इसकी किसी को जानकारी नहीं है।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में बदमाशों ने रील क्रिएटर की बेरहमी से की पिटाई, अगवा कर गाड़ी से फेंका

ग्राम पंचायत सचिवालय युवक के घर से मात्र करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। सचिवालय की कोई बाउंड्री नहीं है, लोग वहां कंडे पाथते रहते हैं। यहां न तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था है। सचिवालय भी कभी-कभार ही खुलता है। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं कारणों से बदमाशों ने हत्या के लिए इस स्थान का चयन किया। पुलिस ने युवक का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है, हालांकि अभी किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |