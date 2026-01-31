पंचायत सचिवालय के बरामदे में मिला युवक का लहुलूहान शव, चेहरे को बुरी तरह कूचकर मार डाला

संक्षेप: शाहजहांपुर में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्राम पंचायत सचिवालय के बरामदे में एक युवक का खून से सना शव मिला। मृतक की पहचान रानपुर के रहने वाले 18 वर्षीय कमलेश के रूप में हुई है। युवक के चेहरे पर किसी भारी वस्तु से गंभीर प्रहार किए जाने के निशान मिले हैं।

यूपी के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां अल्हागंज थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्राम पंचायत सचिवालय के बरामदे में एक युवक का खून से सना शव मिला। मृतक की पहचान रानपुर के रहने वाले 18 वर्षीय कमलेश के रूप में हुई है। युवक के चेहरे पर किसी भारी वस्तु से गंभीर प्रहार किए जाने के निशान मिले हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत होने की आशंका जताई जा रही है।

सुबह करीब छह बजे कंडे पाथने के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने सचिवालय के बरामदे में शव देखा। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम और सीओ जलालाबाद अजय राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की।परिजनों के अनुसार कमलेश के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, जबकि कमलेश खुद भट्टे पर मजदूरी करता था। शुक्रवार रात वह काम से लौटकर घर आया, भोजन किया और घर के बाहर आग तापता रहा। इसके बाद रात करीब नौ बजे वह सोने चला गया। परिजनों का कहना है कि रात में वह कब और किन परिस्थितियों में घर से निकला, इसकी किसी को जानकारी नहीं है।