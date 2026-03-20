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यूपी में रिश्तों का खून: जमीन के विवाद में अपने ही भाई के दुश्मन बने भाई, एक को पीट-पीटकर मार डाला

Mar 20, 2026 07:44 pm ISTDinesh Rathour हाथरस
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हाथरस में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकुर में जमीन विवाद के चलते तीन भाइयों में झगड़ा हुआ।

यूपी में रिश्तों का खून: जमीन के विवाद में अपने ही भाई के दुश्मन बने भाई, एक को पीट-पीटकर मार डाला

Hathras Murder News: यूपी के हाथरस में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकुर में जमीन विवाद के चलते तीन भाइयों में झगड़ा हुआ। दो भाइयों अपने बेटे के साथ मिलकर तीससे भाई की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। अब मृतक की पुत्र बधु वीनेश ने ताऊ व चाचा व ताऊ के लड़के के एवं दो अज्ञात खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

सीकुर निवासी भीमसेन, पूरन और रवेंद्र सगे भाई हैं। भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि कुछ साल पहले वीरेंद्र सिंह अपनी 30 बीघा जमीन अपने बीच वाले बेटे भीमसेन के नाम वसीयत कर चुके थे। तभी से तीनों भाइयों के बीच मनमुटाव चला आ रहा था। शुक्रवार दोपहर भीमसेन अपनी छोटी बेटी वर्षा के साथ खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गए थे। वहां पूरन सिंह, रवेंद्र व पूरन का बेटा यशवीर आ गए। झगड़ा शुरू हो गया। तीनों ने मिलकर भीमसेन पर लाठी डंडे से सिर पर प्रहार शुरू कर दिया।

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बेटी ने की थी पिता को बचाने की कोशिश

बेटी ने पिता को बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला बोल दिया। तीनों ने भीमसेन के सिर पर प्रहार किये तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटी की चीखपुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना पर कोतवाली पुलिस एवं सीओ पहुंच गए। शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फॉरेसिंक टीम ने घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल की। सीओ सिटी योगेन्द्र कृष्ण नारायण ने कहा, जमीन के आपसी विवाद में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है मृतक की पुत्रवधू विनेश पत्नी हरकेश ने तीन के खिलाफ और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तीनों आरोपी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है।

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जमीन के विवाद में मां-बेटे को पीटा

वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ कुंडा में भी जमीन विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। बाघराय थाना क्षेत्र के उमरा पट्टी गांव निवासी रेखा देवी पत्नी संतोष कुमार ने न्यायालय में वाद दायर किया। 15 अक्तूबर 2025 की शाम जमीन की रंजिश में गांव के ही कुछ लोग उसके दरवाजे पहुंचे और गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने का विरोध किया तो आरोपी उसे डंडे और ईंट से मारने लगे। बेटा बचाने दौड़ा तो उसको भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर यूपी 112 पहुंची। घायल मां बेटे को सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मोतीलाल, बैजनाथ, राहुल जायसवाल, मोतीलाल की पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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