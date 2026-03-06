लखनऊ केजीएमयू में खून का संकट, ऑपरेशन टले; मरीजों की मुश्किलें बढ़ीं

यूपी की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में खून का संकट गहराया है। इसकी वजह से मरीजों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। खून के अभाव में अब तक कई मरीजों के ऑपरेशन तक टालने पड़े हैं।

Lucknow News: यूपी के लखनऊ केजीएमयू में खून का संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से मरीजों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। खून के अभाव में अब तक कई मरीजों के ऑपरेशन तक टालने पड़े हैं। केजीएमयू प्रशासन ने आम लोगों से रक्तदान की अपील की है। ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके।

केजीएमयू का ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग बीते साल तक हर वक्त करीब 3500 से 4000 यूनिट खून रहता था। मौजूदा समय में लगभग 2000 यूनिट खून का स्टॉक ही बचा है। रोजाना करीब ढाई सौ से तीन सौ यूनिट खून की खपत हो रही है। वहीं बीते करीब 20 दिनों से ए और एबी पॉजिटिव ग्रुप के खून का जबरदस्त संकट हो गया है। बामुश्किल रोजाना दोनों ग्रुप के 20 से 30 यूनिट खून की आपूर्ति ही हो पा रही है। जबकि दोनों ग्रुप के खून की मांग 60 से 70 यूनिट प्रतिदिन रहती है। डोनेशन के बाद जांच की प्रक्रिया होती है। आधुनिक जांच व दूसरी प्रक्रिया के बाद ही मरीजों को खून दिया जा रहा है।

ए और एबी पॉजिटिव ग्रुप के लोग करें रक्तदान ए और एबी पॉजिटिव खून की कमी के कारण मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्रुपों के खून के लिए जरूरतमंद मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार मरीजों को ऑपरेशन तक टालने पड़े। तीमारदार निजी ब्लड बैंकों से खून लाने को मजबूर हैं।

मरीजों को नया जीवन देने में करें मदद ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की अध्यक्ष डॉ. तूलिका चन्द्रा का कहना है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए और एबी पॉजिटिव है, वे स्वैच्छिक रक्तददान कर सकते हैं। एक व्यक्ति के रक्तदान से तीन मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। केजीएमयू के ब्लड बैंक में आकर लोग स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं। आपकी पहल जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन देने में मदद कर सकता है।

हेल्प लाइन पर लें मदद प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करें। ए और एबी पॉजिटिव ग्रुप के लोग किसी भी समय केजीएमयू के शताब्दी भवन के प्रथम तल पर संचालित ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में आकर नेक काम कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक रक्तदान में कोई दिक्कत आ रही तो वे हेल्पलाइन नमबर 9453764078 पर संपर्क कर सकते हैं।

ये लोग कर सकते हैं रक्तदान 18 से 65 वर्ष के स्वस्थ्य लोग रक्तदान कर सकते हैं

कम से कम वजन 50 किलोग्राम हो्र

रक्तदाता स्वस्थ हो और उसे बुखार, संक्रमण या गंभीर बीमारी न हो

रक्तदाता का हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 ग्राम हो

पुरुष हर तीन व महिलाएं चार माह के अंतराल पर रक्तदान कर सकती हैं

ये नहीं कर सकते रक्तदान गर्भवती महिलाएं

एचआईवी संक्रमित मरीज

हेपेटाइटिस बी, सी से पीड़ित मरीज

हाल ही में बड़ी सर्जरी या गंभीर संक्रमण हुआ हो

बहुत कमजोर या अत्यधिक एनीमिया वाले लोग