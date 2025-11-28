Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBLO performing SIR have been provided security, with male and female constables accompanying them
एसआईआर कर रहे बीएलओ को मिली सुरक्षा, सादी वर्दी में महिला और पुरुष सिपाही रहेंगे साथ

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में एसआईआर कर रहे बीएलओ को सुरक्षा दी गई। अब प्रशासन की ओर से पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के साथ सुरक्षाकर्मियों को भेजें। सादी वर्दी में महिला और पुरुष सिपाही साथ रहेंगे। 

Fri, 28 Nov 2025 10:33 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के नगराम में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर रहे बीएलओ पर हमले की घटना से प्रशासन-पुलिस के अधिकारी स्तब्ध हैं। अब प्रशासन की ओर से पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के साथ सुरक्षाकर्मियों को भेजें। सादी वर्दी में महिला और पुरुष सिपाही साथ रहेंगे। विशेष रूप से महिला बीएलओ की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। एसडीएम मोहनलालगंज पवन पटेल ने पुलिस को निर्देश दिया है कि एसआईआर के लिए जाने वाली बीएलओ के साथ महिला पुलिस सादी वर्दी में रहे।

साथ ही आसपास की पिकेट और क्यूआरटी टीम भी सतर्क रहे ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं, सूत्रों के अनुसार इसी निर्देश को पूरे शहर में लागू किया जा सकता है। गुरुवार को नगराम के सलेमपुर अचाका गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एसआईआर फॉर्म भरने पर हंगामा खड़ा हो गया। बीएलओ शिक्षा मित्र अंजना उर्फ सोनी से ग्रामीण बहस करने लगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक भाष्कर चंद्र मिश्रा और शिक्षिका नीलम मिश्रा ने बीच बचाव के लिए आगे आए तो उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, बीएलओ ने एसडीएम को पूरी घटना बताई। इसके बाद एसडीएम ने तुरंत एसीपी मोहनलालगंज को इस संबंध में निर्देश दिए।

अफवाह फैलाने, मतदाताओं को गुमराह करने वालों पर नजर

एसआईआर के संबंध में अफवाह फैलाने या गुमराह करने वाले बच नहीं पाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाट्सअप और सोशल मीडिया पर एसआईआर के संबंध में हो रही पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है।

फार्म में क्या भरना हैं यह तो बताएं

जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन की हेल्पलाइन पर शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में शिकायतें आईं। एक मतदाता ने ठाकुरगंज से कॉल कर पूछा कि गणना प्रपत्र में क्या भरना है। यदि उनका या उनके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो कौन सा कालम भरना होगा। इस पर उनको बताया गया कि सिर्फ अपना विवरण भरें। इसी तरह एक कॉल अलीगंज से आई। इसमें पूछा गया कि पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या दस्तावेज लगाने होंगे। महिला को बताया गया कि अभी सिर्फ गणना प्रपत्र भरने के बाद हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपना है। कोई दस्तावेज नहीं लगाना।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
