एसआईआर कर रहे बीएलओ को मिली सुरक्षा, सादी वर्दी में महिला और पुरुष सिपाही रहेंगे साथ

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एसआईआर कर रहे बीएलओ को सुरक्षा दी गई। अब प्रशासन की ओर से पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के साथ सुरक्षाकर्मियों को भेजें। सादी वर्दी में महिला और पुरुष सिपाही साथ रहेंगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के नगराम में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर रहे बीएलओ पर हमले की घटना से प्रशासन-पुलिस के अधिकारी स्तब्ध हैं। अब प्रशासन की ओर से पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के साथ सुरक्षाकर्मियों को भेजें। सादी वर्दी में महिला और पुरुष सिपाही साथ रहेंगे। विशेष रूप से महिला बीएलओ की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। एसडीएम मोहनलालगंज पवन पटेल ने पुलिस को निर्देश दिया है कि एसआईआर के लिए जाने वाली बीएलओ के साथ महिला पुलिस सादी वर्दी में रहे।

साथ ही आसपास की पिकेट और क्यूआरटी टीम भी सतर्क रहे ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं, सूत्रों के अनुसार इसी निर्देश को पूरे शहर में लागू किया जा सकता है। गुरुवार को नगराम के सलेमपुर अचाका गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एसआईआर फॉर्म भरने पर हंगामा खड़ा हो गया। बीएलओ शिक्षा मित्र अंजना उर्फ सोनी से ग्रामीण बहस करने लगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक भाष्कर चंद्र मिश्रा और शिक्षिका नीलम मिश्रा ने बीच बचाव के लिए आगे आए तो उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, बीएलओ ने एसडीएम को पूरी घटना बताई। इसके बाद एसडीएम ने तुरंत एसीपी मोहनलालगंज को इस संबंध में निर्देश दिए।

अफवाह फैलाने, मतदाताओं को गुमराह करने वालों पर नजर एसआईआर के संबंध में अफवाह फैलाने या गुमराह करने वाले बच नहीं पाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाट्सअप और सोशल मीडिया पर एसआईआर के संबंध में हो रही पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है।