Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBLO on SIR duty found 42 invisible voters in a single house only 3 were genuine
SIR ड्यूटी पर तैनात BLO का चकराया माथा, एक ही मकान में मिले 42 'भूत' वोटर, सिर्फ 3 लोग असली

SIR ड्यूटी पर तैनात BLO का चकराया माथा, एक ही मकान में मिले 42 'भूत' वोटर, सिर्फ 3 लोग असली

संक्षेप:

उन्नाव के पूरननगर इलाके में मकान नंबर 57 अचानक सुर्खियों में आ गया है। मतदाता सूची में दर्ज 45 नामों में से 42 ऐसे हैं, जिनसे मकान मालिक और उनके परिवार का कोई वास्ता नहीं है। पड़ोसियों ने भी इन मतदाताओं को कभी नहीं देखा है। 

Wed, 3 Dec 2025 03:38 PMPawan Kumar Sharma उन्नाव
share Share
Follow Us on

यूपी के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पूरननगर का मकान नंबर 57 अचानक सुर्खियों में आ गया है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में दर्ज 45 नामों में 42 भूत वोटर हैं और से असलियत में सिर्फ तीन लोग मौजूद है। दरअसरल, 42 मतदाता ऐसे थे, जिनसे मकान मालिक कमलेश कुमार और उनके परिवार का कोई वास्ता नहीं था। पड़ोसियों ने भी इन गुमशुदा मतदाताओं को कभी देखा ही नहीं। मामला इतना विचित्र था कि ईआरओ को मौके पर जाकर खुद जांच करनी पड़ी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

4 नवंबर से चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में मकान नंबर 57 की जांच ने प्रशासन के हाथ-पांव फूलवा दिए। बीएलओ राजीव त्रिपाठी जब जनवरी 2025 की मतदाता सूची का गणना प्रपत्र घर पर देने पहुंचे, तो पाया कि सूची में दर्ज 45 मतदाता हकीकत में सिर्फ तीन मौजूद थे। मौके पर मौजूद थे मकान मालिक कचहरी में मुंशी कमलेश कुमार, उनकी पत्नी माधुरी देवी और बेटा आशीष। बाकी 42 मतदाताओं के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। पड़ोसियों ने भी इन 42 नामों के मतदाताओं को कभी देखा नहीं था।

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अ​धिकारी (ईआरओ) फहद खान भी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। कमलेश ने साफ कहा कि वह इन 42 लोगों को नहीं जानते और मकान उनके परिवार का है। उन्होंने बिजली बिल और नगर पालिका टैक्स रसीद भी दिखाए। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गोंड ने बताया कि मामले की जानकारी होने पर ईआरओ को जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने जांच कर ली है। फोन पर जानकारी दी है। अभी रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट आने के बाद जानकारी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में एक और बीएलओ ने जान देने की कोशिश की, खाया जहर, अब तक तीन कर चुके सुसाइड

गश खाकर गिरा बीएलओ, सिर में चोट लगने से हुई मौत

उधर, हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के मोहल्ला ब्राह्मणपुरी में मंगलवार सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे बीएलओ गश खाकर जमीन पर गिर गए। परिजन उपचार को अलीगढ़ लेकर दौड़े, लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया है। बीएलओ की मौत की जानकारी पर डीएम-एसपी प्रशासनिक अमले के साथ उसके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Unnao Unnao News Unnao Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |