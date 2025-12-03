SIR ड्यूटी पर तैनात BLO का चकराया माथा, एक ही मकान में मिले 42 'भूत' वोटर, सिर्फ 3 लोग असली
उन्नाव के पूरननगर इलाके में मकान नंबर 57 अचानक सुर्खियों में आ गया है। मतदाता सूची में दर्ज 45 नामों में से 42 ऐसे हैं, जिनसे मकान मालिक और उनके परिवार का कोई वास्ता नहीं है। पड़ोसियों ने भी इन मतदाताओं को कभी नहीं देखा है।
यूपी के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पूरननगर का मकान नंबर 57 अचानक सुर्खियों में आ गया है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में दर्ज 45 नामों में 42 भूत वोटर हैं और से असलियत में सिर्फ तीन लोग मौजूद है। दरअसरल, 42 मतदाता ऐसे थे, जिनसे मकान मालिक कमलेश कुमार और उनके परिवार का कोई वास्ता नहीं था। पड़ोसियों ने भी इन गुमशुदा मतदाताओं को कभी देखा ही नहीं। मामला इतना विचित्र था कि ईआरओ को मौके पर जाकर खुद जांच करनी पड़ी।
4 नवंबर से चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में मकान नंबर 57 की जांच ने प्रशासन के हाथ-पांव फूलवा दिए। बीएलओ राजीव त्रिपाठी जब जनवरी 2025 की मतदाता सूची का गणना प्रपत्र घर पर देने पहुंचे, तो पाया कि सूची में दर्ज 45 मतदाता हकीकत में सिर्फ तीन मौजूद थे। मौके पर मौजूद थे मकान मालिक कचहरी में मुंशी कमलेश कुमार, उनकी पत्नी माधुरी देवी और बेटा आशीष। बाकी 42 मतदाताओं के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। पड़ोसियों ने भी इन 42 नामों के मतदाताओं को कभी देखा नहीं था।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) फहद खान भी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। कमलेश ने साफ कहा कि वह इन 42 लोगों को नहीं जानते और मकान उनके परिवार का है। उन्होंने बिजली बिल और नगर पालिका टैक्स रसीद भी दिखाए। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गोंड ने बताया कि मामले की जानकारी होने पर ईआरओ को जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने जांच कर ली है। फोन पर जानकारी दी है। अभी रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट आने के बाद जानकारी दी जाएगी।
गश खाकर गिरा बीएलओ, सिर में चोट लगने से हुई मौत
उधर, हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के मोहल्ला ब्राह्मणपुरी में मंगलवार सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे बीएलओ गश खाकर जमीन पर गिर गए। परिजन उपचार को अलीगढ़ लेकर दौड़े, लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया है। बीएलओ की मौत की जानकारी पर डीएम-एसपी प्रशासनिक अमले के साथ उसके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया।