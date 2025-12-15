एसआईआर के काम में लगे एक और बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, दो साल बाद होना था रिटारमेन्ट
यूपी के बरेली में कम्पोजिट स्कूल बिशारतगंज में कार्यरत इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनोद शर्मा का रविवार रात 2:30 बजे हार्ट अटैक पड़ने से देहांत हो गया। वो एसआईआर में बीएलओ का काम कर रहे थे।
यूपी में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की तबीयत बिगड़ने और उनकी मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई जिलों में बीएलओ की मौत के केस सामने आ चुके हैं। अब बरेली में एक शिक्षक की मौत हुई है। शिक्षक की बीएलओ के तौर पर एसआईआर में ड्यूटी लगी थी। रविवार की देर रात उनको हार्ट अटैक पड़ गया और मौत हो गई। बीएलओ की मौत पर शिक्षक संघ ने काम के दबाव का आरोप लगाया है। बतादें कि बरेली में बीएलओ की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दो लोगों की जान जा चुकी है। मझगवां ब्लॉक के कम्पोजिट स्कूल बिशारतगंज में विनोद शर्मा प्रधानाध्यापक पद पर तैनात हैं। 61 वर्षीय विनोद के परिवार में पत्नी के साथ दो बेटे और तीन बेटियां हैं। इन दिनों उनकी ड्यूटी एसआईआर को लेकर बीएलओ के तौर पर लगी है।
परिजनों के अनुसार रविवार की देर रात उनको हार्ट अटैक पड़ गया। परिजन जब तक उन्हें अस्पताल लेकर जाते रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनके निधन की सूचना पर शिक्षक संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संघ का कहना है कि इंचार्ज होने के बाद भी विनोद की ड्यूटी लगा दी गई। उनके स्कूल में करीब आठ शिक्षक हैं। पहले दो लोगों की ड्यूटी लगी थी। 2027 में वह सेवानिवृत्त होने वाले थे। आरोप है कि इन लोगों ने जुगाड़ कर अपनी ड्यूटी कटवा ली। फिर अंत में विनोद को काम दे दिया गया। इससे पहले बरेली में 26 नवंबर को बीएलओ सर्वेश गंगवार की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। एसआईआर में सहायक की भूमिका निभा रहे अजय अग्रवाल का भी दो दिसम्बर को ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया था।
26 नवंबर को भी बीएलओ को पड़ चुका है हार्ट अटैक
कृष्णा होम्स कॉलोनी निवासी 46 वर्षीय सर्वेश कुमार प्राथमिक विद्यालय परधौली में तैनात थे। एसआईआर सर्वे के लिए उन्हें बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी। 26 नवंबर को उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। आरोप था कि मौके पर मौजूद सुपरवाइजर उन्हें अस्पताल ले जाने की जगह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने वहां गंभीर हालत होने के कारण दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई थी। इसके बाद आनन-फानन में सभी मिनी बाईपास स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टरों के अनुसार मृत्यु का कारण हार्ट अटैक है।