SIR के बीच बीएलओ का बढ़ेगा मानदेय, 500 की जगह मिलेंगे इतने रुपये, यूपी सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में लगे बीएलओ के लिए अच्छी खबर है। अब बीएलओ का मानदेय दोगुना किया जाएगा। अभी तक उन्हें हर महीने 500 रुपये मानदेय दिया जाता है और अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा। अभी वार्षिक छह हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है और अब आगे इसे बढ़ाकर 12 हजार किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

यूपी में कुल 1.62 लाख बीएलओ मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य में लगाए गए हैं। ऐसे में अब इन्हें ज्यादा मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे यह एसआईआर के कार्य में और मेहनत के साथ समय पर कार्य पूरा कर सकें। फिलहाल मानदेय बढ़ोत्तरी की मांग लगातार की जा रही है। वहीं निर्वाचन आयोग भी इस कार्य में लगे शिक्षक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक मानदेय देकर उनका हौसला बढ़ाएगा। यूपी में चार दिसंबर तक गणना प्रपत्रों को भरकर जमा कराया जाना है और यह कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। सीईओ कार्यालय की ओर से मानीटरिंग भी की जा रही है। वहीं जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर भी बीएलओ को सम्मानित कर रहे हैं और प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं।