एसआईआर ड्यूटी पर निकलने से पहले गश खाकर गिरा बीएलओ, सिर में चोट लगने से गई जान
यूपी में एक और बीएलओ की मौत का मामला सामने आया है। हाथरस जिले में मंगलवार सुबह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे बीएलओ अचानक गश खाकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में आई चोट को मौत का कारण बताया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया।
कमलकान्त शर्मा सिकंदराराऊ कस्बे के मोहल्ला ब्राह्मणपुरी के रहने वाले थे। वह नावली लालपुर के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे और फिलहाल बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रहे थे। सुबह करीब सात बजे वह मतदान संबंधी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक चक्कर आकर जमीन पर गिर पड़े। परिवारजन उन्हें कस्बे के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टर ने उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कमलकान्त ने दम तोड़ दिया।
बीएलओ की मौत की जानकारी पर एसडीएम संजय कुमार और सीओ जैनेंद्रनाथ अस्थाना सबसे पहले घर पहुंचे। इसके बाद डीएम अतुल वत्स, एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा, एडीएम डॉ. बसंत अग्रवाल सहित कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां फोरेंसिक टीम ने वीडियोग्राफी करते हुए परीक्षण किया। रिपोर्ट में सिर की गंभीर चोट को मृत्यु का कारण बताया गया। कमलकान्त अपने पीछे पत्नी, मां और चार बच्चों को छोड़ गए हैं। उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी।
पीड़ित की मां विजय कुमारी ने कोतवाली सदर में तहरीर देकर कहा है कि बीएलओ की ड्यूटी के कारण उनका बेटा काफी तनाव में था। सुबह ड्यूटी पर जाते समय ही चक्कर आने के बाद वह गिर पड़े और उनकी जान चली गई। वहीं, डीएम ने बताया कि जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी मृतक के चारों बच्चों की शिक्षा के लिए एक-एक दिन का वेतन देंगे। साथ ही बच्चों की पढ़ाई का संपूर्ण खर्च प्रशासन उठाएगा। मृतक की पत्नी को भी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।