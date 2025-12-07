एसआईआर के दबाव में एक और BLO की हालत बिगड़ी, पैरालिसिस अटैक के बाद आईसीयू में भर्ती

संक्षेप: मुरादाबाद में एसआईआर के कार्य में लगे एक बीएलओ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है। बीएलओ को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है।

यूपी के मुरादाबाद में एसआईआर के कार्य में लगे एक बीएलओ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें अमरोहा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है। परिजनों के मुताबिक उन्हें पैरालिसिस (लकवा) का अटैक पड़ा है।

मूल रूप से अमरोहा सिटी के रहने वाले 50 साल के संजीव कुमार भोजपुर के देवीपुरा जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक हैं और इस समय बीएलओ के रूप में एसआईआर कार्य में तैनात थे। शनिवार शाम ड्यूटी खत्म होने के बाद वे अमरोहा के लिए निकले थे। बस स्टैंड से घर जाते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। संजीव के बेटे रविशंकर के अनुसार, डॉक्टरों ने बताया कि अत्यधिक तनाव और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण उनके पिता को दाएं हिस्से में पैरालिसिस का अटैक आया है।

उन्होंने बताया कि संजीव कुमार एसआईआर के काम का काफी तनाव ले रहे थे। सभी फॉर्म बांटने के बाद कलेक्शन का दबाव था और वे घर पर भी देर रात तक ऑनलाइन काम कर रहे थे। फिलहाल संजीव कुमार आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

एक सप्ताह में बीएलओ की तबीयत बिगड़ने का दूसरा मामला एसआईआर के काम में लगे शिक्षक संजीव कुमार को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। इससे पहले जिले में ही तैनात शिक्षक आभा सोलोमन को भी पिछले सप्ताह ब्रेन हैमरेज हो गया था। उन्हें एशियन विवेकानंद अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखा गया था।