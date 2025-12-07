Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBLO condition worsens under pressure from SIR admitted to ICU after paralysis attack
एसआईआर के दबाव में एक और BLO की हालत बिगड़ी, पैरालिसिस अटैक के बाद आईसीयू में भर्ती

संक्षेप:

मुरादाबाद में एसआईआर के कार्य में लगे एक बीएलओ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है। बीएलओ को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है।

Dec 07, 2025 10:13 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
यूपी के मुरादाबाद में एसआईआर के कार्य में लगे एक बीएलओ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें अमरोहा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है। परिजनों के मुताबिक उन्हें पैरालिसिस (लकवा) का अटैक पड़ा है।

मूल रूप से अमरोहा सिटी के रहने वाले 50 साल के संजीव कुमार भोजपुर के देवीपुरा जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक हैं और इस समय बीएलओ के रूप में एसआईआर कार्य में तैनात थे। शनिवार शाम ड्यूटी खत्म होने के बाद वे अमरोहा के लिए निकले थे। बस स्टैंड से घर जाते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। संजीव के बेटे रविशंकर के अनुसार, डॉक्टरों ने बताया कि अत्यधिक तनाव और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण उनके पिता को दाएं हिस्से में पैरालिसिस का अटैक आया है।

उन्होंने बताया कि संजीव कुमार एसआईआर के काम का काफी तनाव ले रहे थे। सभी फॉर्म बांटने के बाद कलेक्शन का दबाव था और वे घर पर भी देर रात तक ऑनलाइन काम कर रहे थे। फिलहाल संजीव कुमार आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

एक सप्ताह में बीएलओ की तबीयत बिगड़ने का दूसरा मामला

एसआईआर के काम में लगे शिक्षक संजीव कुमार को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। इससे पहले जिले में ही तैनात शिक्षक आभा सोलोमन को भी पिछले सप्ताह ब्रेन हैमरेज हो गया था। उन्हें एशियन विवेकानंद अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखा गया था।

ये भी पढ़ें:सहायक BLO का शव कुएं में मिला, SIR के दबाव में आत्महत्या करने का आरोप

एसआईआर ड्यूटी में लगे शिक्षा मित्र को ब्रेन स्ट्रोक

उधर, गोण्डा के रूपईडीह शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बनगाई में तैनात शिक्षामित्र व बीएलओ की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन-फानन में जिले के एक निजी चिकित्सालय लाया गया, जहां हालत में सुधार न होने पर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। बीएलओ के परिजनों का आरोप है कि बीएलओ कार्य के कारण वह प्रेशर में थे, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो गए हैं। वहीं बेटी ने कार्य के दबाव में तबियत बिगड़ने का आरोप लगाया है।

