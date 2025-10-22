वासना में अंधे फूफा ने ढाई साल की बच्ची से किया रेप, मासूम की हालत गंभीर

संक्षेप: बच्ची के पिता बाहर कमाने गए हैं। घर पर बच्ची और उसकी मां ही थीं। दीपावली के मौके पर आरोपी फूफा अपने साले की गैरमौजूदगी में उसके घर आया था। उसकी गंदी हरकतों से बच्ची दर्द से चिल्लाने लगी। इसी दौरान बच्ची की मां आ गई। बच्ची को मां को आता देखकर वह फरार हो गया।

यूपी के कुशीनगर में दीपावली मनाने घर आए एक फूफा ने वासना में अंधा होकर ढाई साल की बच्ची से रेप कर दिया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची मां को देखकर आरोपी फूफा फरार हो गया। इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दर्द से कराह रही बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुर्कहा में भर्ती कराया। वहां डाक्टर ने बच्ची की गंभीर हालत देख उसे महिला जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को खड्डा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुधवार को आरोपी फूफा को पुलिस ने अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

बच्ची का परिवार कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता है। बच्ची की बुआ यानी उसके पिता की बहन की शादी बगहा बिहार के रहने वाले 28 वर्षीय आरोपी से हुई है। बच्ची के पिता बाहर कमाने गए हैं। घर पर बच्ची और उसकी मां ही थीं। दीपावली के मौके पर आरोपी फूफा अपने साले की गैरमौजूदगी में उसके घर आया था।

मंगलवार की रात लगभग 9 बजे मां, बहनोई के भरोसे बच्ची को छोड़कर पड़ोस में गई थी। आरोप है कि घर में बच्ची को अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ रेप का प्रयास किया। उसकी गंदी हरकतों से बच्ची दर्द से चिल्लाने लगी। इसी दौरान बच्ची की मां आ गई। बच्ची को मां को आता देखकर वह फरार हो गया।

ढाई साल की बच्ची के साथ रेप की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पीडित बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुर्कहा में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे महिला जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कुशीनगर पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए तत्काल ऐक्शन लिया। आरोपी फूफा बिहार भागने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।